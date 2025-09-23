Cuánto costará Starlink en EE.UU. a partir de octubre 2025: ¿baja de precio?

La conexión Starlink en Estados Unidos presenta un costo de 120 dólares por mes de base para los hogares en la actualidad, mientras que la cobertura itinerante oscila los US$165. Para octubre de 2025, la compañía operada por SpaceX, a cargo de Elon Musk, presenta una reducción en los precios de ciertos servicios y zonas.

Qué precios presenta Starlink en Estados Unidos en octubre de 2025

La empresa anunció planes de costos más reducidos, que únicamente están disponibles en ciertas áreas de ese país. El servicio mensual residencial Lite tiene un precio de US$80 y el itinerante de 50 GB (en lugar del ilimitado), de US$50 al mes.

La compañía de Elon Musk busca un mayor alcance de la red Starlink en el mundo Susan Walsh - AP

Por otra parte, en un intento por atraer a nuevos clientes, Starlink anunció una reducción de los precios para aquellos que se suscriban por primera vez en ciertas regiones. Por ejemplo, en California, los suscriptores iniciales tendrán el servicio de internet en el hogar por US$85 durante un mes (en lugar de US$120) y podrán adquirir el kit estándar, con antena parabólica, por US$89, en lugar del precio habitual de US$349.

En Texas, los nuevos usuarios también pueden acceder a ese descuento, mientras que en Florida no se muestra disponible.

Si bien la compañía no detalló cuáles son los territorios de EE.UU. específicos que presentan este descuento en sus planes, el blog PC MAG estimó que se implementa en alrededor de 12 estados.

Asimismo, el plan residencial Lite se puede adquirir en las regiones seleccionadas por US$59, en lugar de US$80.

Los nuevos usuarios de California pueden acceder a un descuento en los servicios starlink.com

Por otra parte, los servicios promocionales también se ofertan fuera de EE.UU., en países como Argentina, Brasil, Colombia, Canadá, México, Alemania, Francia y España. Estos esfuerzos de la compañía de Musk se enmarcan en los planes para incrementar el alcance de la red satelital en todo el mundo.

Qué descuento ofrece Starlink para su red de internet satelital

A su vez, el sitio web de la red de SpaceX presenta una reducción del costo para las familias en Estados Unidos, además de Colombia y Argentina, que se unen por una invitación. Este descuento se implementa a través de las suscripciones adicionales de los ya clientes a su cuenta y se percibe en los kits de Starlink o en el servicio mensual.

Las dos condiciones principales son una limitación de dos usuarios totales y la permanencia durante seis meses en el servicio, que es el período que dura el descuento.

La red de Starlink planea un mayor alcance con nuevos clientes en EE.UU. freepik

En qué estados de EE.UU. está disponible el plan de Starlink residencial Lite

Este servicio cuenta sin límites en los datos utilizados y no tiene restricciones en la velocidad en función del uso. Además, las descargas comunes oscilar los 45 y 130 megabytes por segundo, mientras que el plan residencial presenta entre 100 y 279 mb/s. Por otra parte, las velocidades de carga típicas rondan los 10 y 20 mb/s.

El plan residencial Lite se encuentra disponible únicamente en ciertas regiones de ese país, como en zonas de Montana, Dakota del Norte, Minnesota, Iowa, Missouri, Illinois, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Nebraska, Dakota del Sur, Wyoming, Idaho, Oregón, Nevada, California, Arizona, Utah, Vermont, Maine, New Hampshire, Maryland y Colorado.