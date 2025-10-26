Cuánto cuesta alquilar un departamento en Miami, Los Ángeles y Nueva York en octubre de 2025

El alquiler de departamentos representa un gasto considerable para quienes habitan en algunas de las mayores ciudades de Estados Unidos. En octubre de 2025, los valores de renta en Miami, Los Ángeles y Nueva York se enmarcan en un panorama que combina incrementos anuales moderados, estabilidad y variaciones de acuerdo con el área dentro de cada localidad.

Alquileres en Miami, Los Ángeles y Nueva York por encima del promedio de EE.UU.

Miami , en Florida; Los Ángeles , en California; y Nueva York , en el estado homónimo, presentan precios de alquileres que superan el promedio nacional , que se ubica en aproximadamente 1630 dólares mensuales.

El alquiler promedio nacional en Estados Unidos se encuentra en alrededor de US$1630 al mes Foto de Khay Edwards en Unsplash

¿Cuánto cuesta alquilar un departamento en Miami?

El costo del alquiler en Miami mantiene una diferencia significativa respecto al promedio general de EE.UU. De acuerdo con Apartments, el valor estándar se ubica en torno a los US$2180 mensuales, lo que supone un incremento del 34% frente a la media nacional.

No obstante, este valor general presenta signos de menor ritmo de crecimiento frente a los aumentos observados en años anteriores. El mercado residencial de alquiler en esta ciudad del sur de Florida muestra ajustes que se han reducido en comparación con registros previos de 2024.

En tanto, la renta varía según el tipo de unidad habitacional. En el desglose por tamaño de vivienda de Apartments, los valores estimados son:

Estudio: US$2064 al mes

Una habitación: US$2180

Dos habitaciones: US$2771

Tres habitaciones: US$3526 o más

El incremento registrado durante el último año fue de 0,6%, lo que implica aproximadamente US$14 más por mes.

Por otra parte, la base de datos en línea sobre el costo de vida Numbeo mostró valores aún mayores:

Una habitación en zona céntrica: US$2938

Tres habitaciones en zona céntrica: US$5218

Estas variaciones dependieron del enfoque de cada fuente: Apartments agrupó promedios más amplios de la ciudad, mientras que Numbeo distinguió barrios con mayor afluencia y demanda.

El precio de renta para un inmueble de una habitación en el centro de Miami es de US$2938 Foto de Christian Lue en Unsplash

¿Cuánto cuesta alquilar un departamento en Los Ángeles?

En Los Ángeles, el alquiler mensual promedio para un departamento en octubre de 2025 se ubica alrededor de US$2762, aunque esta cifra puede modificarse en función del vecindario, dimensiones y servicios asociados.

Apartments indicó un valor general de US$2173 mensuales, un 33% más alto que el promedio nacional. La rentabilidad no reflejó cambios en el último año, al registrar un 0% de variación interanual.

Los precios según tipo de unidad son los siguientes:

Estudio: US$1694

Una habitación: US$2173

Dos habitaciones: US$2997

Tres habitaciones: US$4291 o más

En tanto, la mitad de las unidades disponibles se encuentran por encima de los US$2000 mensuales. Sin embargo, existen sectores con costos comparativamente más accesibles en Los Ángeles, como:

Exposition Park West: US$1390 al mes

South Central LA: US$1609 al mes

Ellendale Place: US$1670 al mes

En tanto, estas son las estimaciones de Numbeo para la renta promedio en la ciudad más poblada de California:

Una habitación en el centro: US$2550

Tres habitaciones en el centro: US$4494

El costo de rentar un departamento en Los Ángeles, California, en octubre de 2025 varía significativamente según el tamaño y la ubicación Foto de Jakub Żerdzicki en Unsplash

¿Cuánto cuesta alquilar un departamento en Nueva York?

El mercado neoyorquino mantiene los precios más altos entre las tres ciudades analizadas. El alquiler para un departamento en octubre de 2025 se sitúa en aproximadamente US$3599, con un aumento del 5,4% en los últimos 12 meses.

Apartments indica un promedio mensual de US$4029, lo que implica un 147% por encima de la media nacional. Según el tamaño de la unidad, estos son los valores en la Gran Manzana:

Estudio: US$3270

Una habitación: US$4029

Dos habitaciones: US$5483

Tres habitaciones: US$6961 o más

El rango de precios se ubica por encima de los US$2000 mensuales en el 84% de los casos.

Numbeo, con datos actualizados al 21 de octubre de 2025, brinda cifras específicas para inmuebles en el centro de la ciudad: