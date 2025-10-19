Cuánto cuesta un disfraz de K-Pop Demon Hunters y Wednesday este Halloween 2025 en Estados Unidos

Halloween es una festividad que se celebra en Estados Unidos y en otros países del mundo, cuyo origen se vincula con antiguas tradiciones celtas. La noche del 31 de octubre, niños y adultos se disfrazan de monstruos clásicos o de sus personajes favoritos de películas y series. Este 2025, K-Pop Demon Hunters y Wednesday, de Netflix, son las producciones con los personajes más populares y sus atuendos valen varios dólares.

Cuánto cuesta y donde comprar un disfraz de K-Pop Demon Hunters

La película KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop) obtuvo el título de la cinta más vista en la historia de Netflix, según BBC News, y este Halloween, muchos niños y adultos desean disfrazarse de alguno de sus personajes favoritos, como Rumi, Zoey y Mira.

Spirit Halloween

En sitios como spirithalloween.com, el costo de los disfraces infantiles de cualquiera de las protagonistas es de US$59,99.

Los atuendos de las integrantes de Huntrix están disponibles en tallas pequeña, mediana, grande y extragrande, aunque la tienda cuenta con existencias limitadas, e incluyen: chaqueta, camiseta sin mangas, bermudas, cubrebotas, borla desmontable, mangas largas, cierres con cremallera y broches.

El producto tiene licencia y es importado, está elaborado de poliéster y elastano, la versión para adultos tiene un valor de US$69,99. En ambas ediciones, la peluca se vende por separado y cuesta US$26,99.

Personajes de Rumi, Mira y Zoey, de K-Pop Demon Hunters (spirithalloween.com)

Hallowitch Costumes

La tienda Hallowitch Costumes tiene disponibles diferentes vestuarios de las protagonistas de K-Pop Demon Hunters, los infantiles cuestan US$39,99 y los de adultos tienen un precio de US$99,99.

El disfraz está disponible en tallas que van desde la extra chica hasta la XXXL, ofrece el atuendo completo, menos la peluca que se vende por separado en US$34,99. La construcción del vestuario tiene costuras reforzadas y cierres seguros.

Disfraz infantil de Mira, personaje de K-Pop Demon Hunters (Hallowitch Costumes)

AliExpress

La plataforma digital es una de las opciones más económicas en Estados Unidos, según su sitio web, los disfraces de las Huntrix pueden conseguirse desde US$5,60, aunque existen otros paquetes de US$16,74, según las especificaciones, aunque todos indican que están hechos con poliéster.

El disfraz más económico de K-Pop Demon Hunters se vende en AliExpress (AliExpress)

Dónde comprar y precio de un disfraz de Wednesday

La serie de Netflix con Jenna Ortega de protagonista es una de las más exitosas de todos los tiempos y a poco del estreno de su segunda temporada, la producción ya había acumulado más de 50 millones de vistas, según Variety.

Por ello, los disfraces de Wednesday (Merlina) se encuentran dentro de los 30 más populares entre niños y adultos, en Estados Unidos, según Fright geist.

Ebay

Según el sitio web, el disfraz de la hija de Los Adams en su edición infantil cuesta US$27,99. Se trata de la versión clásica del modelo que Wednesday usa con un vestido de color negro, con mayas y cuello blanco, así como medias de rayas.

La versión para adulto incluye un disfraz con el uniforme de la Academia Nevermore, la escuela a la que asiste la joven, según la serie de Netflix. Se trata de un vestido y un blazer de rayas y cuesta US$60.

Disfraz de Wednesday con el uniforme de la Academia Nevermore (Ebay)

Halloween Costumes

Esta plataforma ofrece diferentes modelos y precios para los disfraces de Wednesday, las prendas infantiles van desde los US$29,99 hasta los US$64,99, según el modelo. La peluca se vende por separado y cuesta US$29,99.

Mientras que las piezas para adultos pueden costar de US$29,99, en la versión clásica y sencilla, o US$74,99, si se trata del vestido negro que utilizó el personaje de Jenna Ortega en la escena del baile de la primera temporada de la serie.

Disfraz de Wednesday que incluye vestido negro y cinturón (halloweencostumes.com)

Party City

La tienda en línea cuenta con versiones infantiles y para adultos, cambian según el modelo y no solo ofrecen el disfraz de Wednesday, sino también el de los otros integrantes de la Familia Adams, como Gómez, Morticia, y Pugsley.

El disfraz infantil cuesta entre US$40 y US$45, mientras que la peluca vale US$12,99 y la versión para adultos del uniforme de la Academia Nevermore se vende en US$50, y la peluca grande en US$24,99.