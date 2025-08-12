Cuánto cuesta un Lamborghini en Estados Unidos en agosto de 2025

Desde sus inicios, Lamborghini se especializa en automóviles deportivos, y en los últimos años sumó modelos utilitarios de alto rendimiento. En ciudades estadounidenses como Miami, Los Ángeles y Nueva York, la presencia de estos vehículos es parte del paisaje, especialmente en zonas donde la demanda de autos de lujo es alta. Para adquirir uno es necesario conocer cuáles son los precios en agosto de 2025, aunque el valor puede variar según el modelo.

Los precios de un Lamborghini en agosto de 2025

La marca ganó su lugar en el segmento de automóviles exclusivos debido a su ingeniería, motorización y posibilidades de personalización. Esto se ve reflejado en la diversidad de precios que presenta su catálogo, donde un modelo básico y un ejemplar de edición limitada pueden diferir en millones de dólares.

Según el modelo, el precio de un Lamborghini nuevo podría ir desde los US$200 mil hasta los US$5 millones Foto Facebook Lamborghini

En agosto de 2025, adquirir un Lamborghini nuevo implica una inversión que parte de un promedio de US$200 mil y puede llegar hasta los US$5 millones en configuraciones especiales o de producción reducida.

Su precio depende de varios factores:

Modelo

Motorización

Versión

Nivel de equipamiento

Cantidad de elementos opcionales

En términos comparativos, un Lamborghini básico se ubica en el mismo rango de precio que una casa en determinadas zonas de EE.UU., mientras que un modelo exclusivo supera ampliamente ese valor.

Los costos también se ven influidos por la incorporación de materiales como fibra de carbono, sistemas híbridos de última generación o pinturas especiales, que pueden añadir decenas de miles de dólares al costo final.

Cuánto cuesta un Lamborghini Urus en agosto de 2025

El Lamborghini Urus es el modelo con carrocería SUV que la marca introdujo para ampliar su mercado. En 2025, presenta una versión con motorización híbrida enchufable (PHEV, por sus siglas en inglés), entre otras configuraciones.

De acuerdo con el portal especializado Car and Driver, el precio del Urus 2025 varía entre US$241.843 y US$273.880, esto depende de la versión y el equipamiento adicional.

Entre sus características se incluyen un motor V8 biturbo de 4.0 litros combinado con un motor eléctrico de 192 caballos, para una potencia total de 789 caballos.

Este sistema híbrido mejora la entrega del motor y permite conducir en modo totalmente eléctrico durante una distancia estimada de hasta 20.5 millas (33 kilómetros).

El Urus SE presenta un motor V8 biturbo de 4.0 litros y un motor eléctrico avanzado; el valor de este auto es de aproximadamente US$241.843 Foto Facebook Lamborghini

Detalles técnicos y actualizaciones del Urus SE

La versión Urus SE 2025 incorpora modificaciones en el diseño exterior e interior, lo que incluye faros LED de matriz adaptativa, portón trasero rediseñado y más de 100 opciones de color de pintura. Las llantas de 63 centímetros con neumáticos Pirelli P Zero forman parte de las opciones disponibles.

En el interior, el modelo cuenta con una pantalla central de 31,2 centímetros y comandos de voz mejorados, y mantiene controles físicos en elementos clave. Estas mejoras refuerzan el posicionamiento del Urus como un SUV híbrido de alto rendimiento.

El Urus S y el Urus Performante se mantienen en el catálogo hasta 2025 con motorización de combustión interna, pero dejarán de producirse en esa configuración en años posteriores.

El precio actual de un Lamborghini Revuelto en EE.UU.

El Lamborghini Revuelto 2025 marca un cambio en la línea de superdeportivos de la marca al incorporar un sistema híbrido enchufable que combina un motor V12 central con tres motores eléctricos, por lo que alcanza una potencia combinada de 1001 caballos.

Su precio inicial en EE.UU. es de US$608.358, según Car and Driver, con opciones de personalización que pueden añadir más de US$100 mil al valor final, entre ellos, acabados en fibra de carbono y paquetes de seguridad avanzados.

Este modelo mantiene la aceleración y sonido característicos de un Lamborghini V12, mientras incorpora elementos de electrificación que mejoran la respuesta sin sacrificar el rendimiento.

Cuál será el precio del Lamborghini Temerario 2026

Aunque se espera para 2026, el Lamborghini Temerario ya cuenta con estimaciones de precio que parten de aproximadamente US$390 mil y pueden superar los US$450 mil en configuraciones completas.

Este cupé deportivo reemplazará al Huracán y emplea un motor V8 biturbo de 4.0 litros junto a tres motores eléctricos, con lo que generará 907 caballos de potencia. Entre sus opciones se incluirán paquetes de reducción de peso con piezas de carbono y titanio, así como más de 400 colores disponibles.

El Lamborghini Temerario será la próxima edición a estrenar de la compañía italiana Foto Facebook Lamborghini

Su diseño exterior combina elementos de modelos anteriores con una carrocería optimizada en aerodinámica, y un interior con tres pantallas configurables y mayor espacio que su predecesor.

En agosto de 2025, el costo de un Lamborghini en EE.UU. depende no solo de la versión elegida, sino también del nivel de personalización y de la disponibilidad de ediciones especiales.

El mantenimiento, seguro e impuestos asociados a estos vehículos representan un gasto adicional importante, que debe considerarse junto con el precio de compra.