Cuántos huevos se pueden comer al día, según cardiólogos de Cleveland Clinic en EE.UU.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) presentó en enero de 2026 una nueva pirámide alimenticia que prioriza el consumo de proteínas y lácteos, por encima de los carbohidratos, a diferencia de modelos anteriores. En este contexto, los huevos,reconocidos por su alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales, vuelven a ocupar un lugar central en la dieta, aunque su consumo debe ser moderado para evitar efectos adversos en la salud cardiovascular.

Cuántos huevos se deben comer al día, según cardiólogos de Cleveland Clinic

De acuerdo con Julia Zumpano, dietista registrada y especialista en cardiología preventiva de Cleveland Clinic, los huevos pueden formar parte de una alimentación saludable, siempre que se consuman en porciones adecuadas.

Se recomienda comer solo la clara de los huevos (Unsplash)

La experta explicó a The Healthy que el colesterol dietético tiene un impacto menor en la sangre de lo que se creía anteriormente, y que el principal factor de riesgo es el consumo excesivo de grasas saturadas.

“La evidencia científica demuestra que la grasa saturada total influye más en el aumento del colesterol LDL (colesterol malo) que el colesterol presente en los alimentos”, señaló Zumpano. Dado que la mayor parte de la grasa saturada se concentra en la yema, las recomendaciones se basan en limitar su consumo, especialmente en personas con diabetes, enfermedades cardíacas o colesterol elevado.

Para adultos sin antecedentes de problemas cardiovasculares, la recomendación es consumir un huevo entero al día o dos claras, lo que equivale a siete huevos o hasta 14 claras por semana. En cambio, quienes presentan factores de riesgo deben limitarse a no más de cuatro yemas semanales.

La dieta también determina cuántos huevos comer a la semana

Zumpano advirtió que la cantidad de huevos recomendada también depende del patrón alimentario general. Si la dieta incluye carne roja, piel de ave o lácteos enteros, es más probable superar el límite sugerido por la Asociación Americana del Corazón (AHA), que recomienda que solo entre 5% y 6% de las calorías diarias provengan de grasas saturadas.

Se recomienda no comer más de siete yemas de huevo a la semana (Unsplash)

Asimismo, la forma de preparación es clave. Los especialistas recomiendan hervir, escalfar o cocinar los huevos con aerosol de cocina, en lugar de freírlos con aceite o manteca, para reducir el aporte de grasas.

Además de la cantidad, los especialistas recomiendan poner atención a la calidad del acompañamiento con el que se consumen los huevos. Incluirlos junto con verduras, cereales integrales y grasas saludables, como aguacate o aceite de oliva, puede potenciar sus beneficios nutricionales y reducir el impacto negativo en el colesterol.

El medicamento estrella para bajar el colesterol

El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó en LN+ que las estatinas son uno de los medicamentos más eficaces para reducir el colesterol, ya que inhiben una enzima clave en su producción. Estas ayudan a disminuir el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades neurodegenerativas.

Expertos recomiendan comer un huevo o dos claras al día (Unsplash)

No obstante, el especialista remarcó que ningún fármaco reemplaza una dieta equilibrada y la actividad física regular. Entre los alimentos que contribuyen a controlar el colesterol se encuentran los granos integrales, legumbres, verduras de hoja verde, frutos secos y frutas.