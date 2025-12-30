Una poderosa tormenta invernal paraliza por cuarto día los aeropuertos del nordeste de Estados Unidos

NUEVA YORK.– La tormenta invernal Ezra sigue paralizando los viajes por las fiestas de fin de año en el nordeste, medio oeste y los Grandes Lagos de Estados Unidos por cuarto día consecutivo, causando miles de retrasos en vuelos y cientos de cancelaciones mientras las aerolíneas se apresuraban a recuperarse y los meteorólogos advirtieron sobre un “ciclón bomba” que complica aún más los viajes antes del feriado de Año Nuevo.

Según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. Desde el viernes, las condiciones climáticas han cancelado más de 4000 vuelos y retrasaron más de 35.000.

La tormenta azotó uno de los períodos de mayor afluencia de viajeros del año, cuando las aerolíneas operan al límite de su capacidad y tienen poca flexibilidad para reubicar a los pasajeros. Los viajeros vacacionales se enfrentaron así a largas esperas, dificultades para reubicarse y falta de alojamiento, mientras las aerolíneas lidiaban con el severo clima invernal.

Ahora, la tormenta invernal podría azotar con fuertes vientos, intensas nevadas y temperaturas gélidas la zona de los Grandes Lagos y el nordeste de Estados Unidos este martes, un día después de que el “ciclón bomba” atravesara el norte del país y dejara a decenas de miles de clientes sin electricidad.

Un arbusto cubierto de hielo en Tiscornia Beach, Michigan DON CAMPBELL - The Herald-Palladium

La tormenta que golpeó partes de las Llanuras y los Grandes Lagos el lunes dejó un aire mucho más frío, fuertes vientos y una mezcla de nieve, hielo y lluvia que dificultó los desplazamientos. Los meteorólogos señalaron que se intensificó lo suficientemente rápido como para cumplir con los criterios de un ciclón bomba, un sistema que se fortalece rápidamente a medida que la presión cae.

Más de 127.000 clientes estaban sin electricidad en todo el país a primera hora del martes, más de un tercio de ellos en Michigan, según Poweroutage.us.

A medida que la tormenta avanzaba hacia Canadá, el Servicio Meteorológico Nacional predijo más condiciones climáticas adversas para el este de Estados Unidos, incluyendo ráfagas rápidas de nieve intensa y vientos racheados conocidos como ventiscas. Se cree que las rachas de vientos se sumarán al frío ártico y que las temperaturas bajarán del punto de congelación hasta el extremo sur de la franja de Florida, indicó la agencia.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió que se esperaban condiciones de ventisca el martes en partes del estado, incluida la zona metropolitana de Syracuse.

“Si están en una zona afectada, por favor eviten todos los desplazamientos innecesarios”, indicó en una publicación en X.

Rutas nevadas en Lowville, Nueva York Cara Anna� - AP�

La nieve se acumuló rápidamente en la península superior de Michigan el lunes, donde cayeron hasta 60 centímetros en algunas áreas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. El meteorólogo Ryan Metzger dijo que se esperaba más nieve en los próximos días, aunque los totales serían menores.

Las olas en el Lago Superior, que se preveía que alcanzasen los seis metros el lunes, hicieron que todos los barcos de carga, menos unos, se refugiasen en puerto, según MarineTraffic.com.

Los potentes vientos en el Lago Erie hicieron que el agua se desplazara al extremo oriental de la cuenca, cerca de Buffalo, Nueva York, y bajaron el nivel del agua en el lado occidental, en Michigan, exponiendo el lecho del lago, normalmente sumergido, e incluso los restos de un automóvil y una moto de nieve hundidos.

Kevin Aldrich, un trabajador de mantenimiento de Monroe, Michigan, de 33 años, dijo que nunca había visto retroceder tanto el lago y se sorprendió el lunes al contemplar los restos de antiguos muelles que datan de la década de 1830. Publicó fotos en las redes sociales de pilotes de madera que sobresalían varios pies del lodo.

“Donde están los pilotes normalmente habría unos 3,6 metros de profundidad”, señaló. “Normalmente, podemos pasar con nuestro bote por encima”.

Un tractor remueve la nieve en Grandville, Michigan Joel Bissell� - Kalamazoo Gazette�

La sensación térmica descendió el lunes hasta -34ºC en partes de Dakota del Norte y Minnesota. Y en el noreste de Virginia Occidental, se registraron inusuales vientos, casi con fuerza huracanada, en una montaña cerca de Dolly Sods, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

En Iowa, después de que las condiciones de ventisca remitieron el lunes por la mañana, los fuertes vientos continuaron arrastrando la nieve caída por las carreteras, lo que llevó al cierre de más de 320 kilómetros de la Interestatal 35. Los patrulleros estatales reportaron decenas de accidentes durante la tormenta, incluyendo uno con una víctima mortal.

En la costa oeste, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se esperaban vientos de Santa Ana moderados a fuertes en partes del sur de California hasta el martes, lo que suscitó preocupación por la caída de árboles en zonas donde el piso estaba saturado por las recientes tormentas. Se pronosticaron dos tormentas más para esta semana, con lluvia el día de Año Nuevo que podría deslucir el Desfile de las Rosas en Pasadena por primera vez en unas dos décadas.

Agencias Reuters y AP