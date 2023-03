Daba un show de magia en un crucero y fue atacado por alguien del público

escuchar

Un mago australiano fue atacado en plena actuación por un hombre que, motivado por los celos, no estuvo de acuerdo con la presentación en la que su pareja participaba. El ilusionista actuaba en el crucero Quantum of the Seas de la compañía Royal Caribbean. En el número, sostenía con la boca media carta y la mujer del público la otra parte. Como comenzó a aproximarse, el sujeto subió al escenario y reaccionó con violencia.

En los espectáculos de magia se suele pedir la participación de los voluntarios para que los trucos tengan una mayor credibilidad. No obstante, el mago Ben Murphy demostró que este tipo de actos no siempre tienen el mejor desenlace y fue él mismo quien dejó ver cómo un hombre del público lo atacó de forma imprevista. El ilusionista se presentó ante los huéspedes del crucero el pasado 1 de marzo, según el portal 7 News. En un momento, la presunta pareja de la voluntaria lo golpeó frente a todos.

El momento en el que un hombre ataca a un mago que daba un show

Todo comenzó cuando Murphy requirió el apoyo de alguna persona y una mujer se ofreció para hacer la actividad. El truco constaba de ponerse unas cartas en la boca, mismas que el hombre uniría con su magia. No obstante, para lograr el cometido, el mago se acercó a ella para chocar las cartas. Sin embargo, esto generó la molestia de un hombre que estaba entre el público, ya que de inmediato saltó de su lugar para abalanzarse contra el mago. Lo tiró de la silla y provocó que se golpeara en la cabeza.

Según lo que se apreció en las imágenes, la mujer intentó detener al agresor, quien se bajó inmediatamente del escenario. “Mi asalto a bordo. El entretenimiento, la comedia y la magia no son deportes de contacto. A este huésped no se le debería haber permitido disfrutar el resto de su crucero”, dijo el experto en entretenimiento en la descripción de su video.

Acusa de la falta de acciones por parte del crucero

Murphy sufrió consecuencias físicas después del golpe, pero tuvo que continuar con el show. “Me golpeé la cabeza, así que tuve una visión borrosa”, aseguró para el mismo citado. Por otro lado, agregó que no entendía por qué el sujeto había tenido esa reacción, dado que todo era parte de un juego. “Ella era encantadora y se estaba riendo y pasando un buen rato, bailó, se rio y dio su consentimiento para todo”, aseveró.

Además, reprochó la forma en la que respondieron las autoridades del crucero. De acuerdo con su relato, le tomaron su declaración recién una semana después.

La mujer involucrada quedó atónita después de ver como el hombre golpeaba al mago @thebenmurphy_/Instagram

La reacción de los usuarios

Las personas que reprodujeron los clips del mago reaccionaron con varios comentarios de apoyo hacia él y la mujer. A la mayoría le pareció inapropiada la actitud del hombre: “Él no es su dueño. Ella aprovechó la oportunidad de divertirse con seguridad en público”; “Realmente espero que investigues qué derechos legales tienes”; “Si terminaste ese show, te mereces un premio. Se necesitaría fuerza sobrehumana para poder permanecer en el escenario después de eso”, escribieron.

LA NACION