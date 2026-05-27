El limbo migratorio y el “sueño roto” que enfrentan miles de llegados en la infancia: ¿se quedan sin trabajo?

Miles de beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) atraviesan un escenario de incertidumbre migratoria y económica debido a las demoras en la renovación. La situación afecta a jóvenes que llegaron al país norteamericano durante la infancia y que dependen del permiso para mantener protección temporal frente a la deportación y autorización para trabajar.

Los tiempos de espera para renovar DACA aumentaron

Los retrasos en el procesamiento de solicitudes por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) provocaron que numerosos permisos laborales expiraran antes de recibir respuesta oficial. Como consecuencia, trabajadores de distintos sectores quedaron suspendidos o perdieron sus empleos.

“Mandé los papeles en enero. Se me venció en marzo y todavía estoy en el proceso de espera. He llamado al Uscis, pero no me contestan el número, nadie me contesta, me cuelgan la llamada”, relató en una entrevista con Univision Diana, una joven de 27 años que llegó a EE.UU. a sus cuatro años.

De acuerdo con el Uscis, el programa DACA no otorga residencia permanente ni ciudadanía. La protección debe renovarse de forma periódica y su vencimiento deja a los beneficiarios expuestos a perder documentación esencial, empleo y cobertura médica.

Durante el año fiscal 2025, las renovaciones del programa eran procesadas en alrededor de 15 días. Sin embargo, para abril del presente año, el tiempo promedio ascendió a 122 días, mientras algunos casos superaron los seis meses de espera.

Según información oficial, las demoras están vinculadas a nuevas revisiones de seguridad y procesos de verificación adicionales. Entre ellos aparece un sistema de control conectado con bases de datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que obligó a reenviar huellas dactilares en miles de expedientes pendientes.

El organismo migratorio recomendó iniciar el trámite entre 120 y 150 días antes del vencimiento del permiso. No obstante, numerosos solicitantes que siguieron ese plazo igualmente quedaron sin autorización laboral debido a que los tiempos actuales superan ese margen.

La pérdida del permiso de trabajo deja familias sin ingresos

Cuando vence el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), las empresas deben retirar al trabajador de sus funciones para cumplir con la legislación migratoria. La medida impacta en empleados de hospitales, escuelas y empresas privadas.

Para solicitar la consideración de DACA, como solicitud inicial o para renovación, se debe presentar el Formulario I-821D ante el Uscis Imagen ilustrada con IA

“Cada día me levanto a ver qué cuentas tengo que pagar, qué cosas puedo saldar, si puedo comprar comida este día o me espero. Es muy estresante“, dijo Diana. “Lo mismo que paso yo, lo enfrentan mis amigos. Ellos están en los mismos procesos. Muchos salieron de su trabajo porque ya no pueden trabajar”, explicó.

La joven graduada en contabilidad obtuvo empleo como contadora en un hospital de Carolina del Norte en febrero. Su permiso expiró un mes después y, pese a haber iniciado la renovación en enero, no recibió respuesta a tiempo. Tras vencer el documento, perdió el puesto.

La situación también afecta a Fernando, trabajador de una prisión en Phoenix. Había presentado la renovación con cuatro meses de anticipación, pero quedó fuera de su empleo al expirar su autorización laboral. Desde entonces busca trabajo en construcción mientras enfrenta dificultades para cubrir alquiler, alimentos y servicios básicos.

“El último día que trabajé fue el 6 de mayo, fue el último día del permiso”, mencionó el padre de tres menores a Univision. “Económicamente me está afectando mucho porque, pues, ahora mis hijas están sin seguro de salud. Espero que no pase mucho tiempo para que me vuelvan a aprobar la DACA”, manifestó.

Según el gobierno, las demoras se deben a controles más estrictos, mientras crece el temor por el arresto de los beneficiarios Collage: Freepick - Flickr (usicegov)

El temor al ICE y la deportación aumenta entre los “dreamers”

Debido a que DACA no garantiza un estatus migratorio definitivo, cuando el permiso vence los beneficiarios pueden quedar expuestos a procedimientos migratorios. Reportes oficiales indicaron que durante los primeros 11 meses de 2025 más de 250 beneficiarios fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y 86 terminaron deportados.

DACA fue creado para proteger de manera temporal a inmigrantes que llegaron cuando eran menores de edad a EE.UU. Para acceder al programa, los solicitantes deben cumplir requisitos específicos, presentar documentación y renovar periódicamente la autorización.

“Nosotros siempre hemos querido ser parte de este país, queremos hacer familia, crecer aquí, ayudar a la gente, pero como están las cosas, el sueño ya no es el sueño americano, es un sueño roto”, relató Diana.