en vivo
De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este viernes 2 de enero de 2026
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 2 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 2 de enero abrió en 18 pesos mexicanos, según el último reporte del Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 2 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 2 de enero arranca así, según El Dólar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,20 / venta $18,60
- Banco Azteca: compra $17,00 / venta $18,64
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,0012
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $17,975 / venta $17,98
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,025
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $17,975
- Bank of America: compra $17,0068 / venta $18,9753
- Banorte: compra $16,20 / venta $18,25
- BBVA Bancomer: compra $17,06 / venta $18,20
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,0012
- Grupo Financiero Multiva: $18,26
- Intercam: compra $17,414 / venta $18,4245
- Para pagos de obligaciones: $17,9528
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,0012
- Ve por más: compra $17,4113 / venta $18,4263
- Promedio general: compra $17,5656 / venta $18,2475
- Tipo de cambio ponderado: $17,9065
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 2 de enero abrió en $17 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- De acuerdo con el último reporte de Monex, esta mañana, el peso spot inicia la sesión con una apreciación de 0,30% respecto al cierre previo, operando en torno a $17,94.
- El peso mexicano inició el año con ganancias, posicionándose en el tercer lugar entre las monedas de países emergentes con mayores avances frente al dólar al inicio de la sesión americana
- La fortaleza del peso se debe a las expectativas de política monetaria para 2026, superando incluso el avance generalizado del dólar estadounidense.
- Para la sesión actual, se estiman niveles de soporte en $17,90 y de resistencia en $17,98 para el par US/MX.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
¿Qué establece? Entró en vigor este 1° de enero: la nueva ley de Texas para los dueños de casas en la frontera con México
Emigró en 2023. Es venezolano, estudiaba para piloto en EE.UU. y fue detenido por el ICE: ahora enfrenta la deportación
Actualización sobre la green card. Entran en vigor nuevas restricciones de viaje para visas
Más leídas de Estados Unidos
- 1
La isla de EE.UU. en la que prohibieron alimentar a los gatos salvajes: el poderoso motivo detrás de la ley
- 2
La ciudad de Florida donde nació Ron DeSantis y donde todo el año parece verano
- 3
La regla del ICE para no ser deportado: en qué casos un migrante no puede acceder a la salida voluntaria de EE.UU.
- 4
Las predicciones de Niño Prodigio para 2026: cómo le irá a cada signo del zodiaco