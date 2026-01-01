LA NACION
De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este jueves 1° de enero de 2026

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 1° de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano: la cotización de este jueves 1 de enero
De dólar a peso mexicano: la cotización de este jueves 1 de eneroUnsplash/Lukasz Radziejewski

El precio del dólar en México este jueves 1° de enero abre con la referencia del miércoles, ya que la jornada es feriado bancario. El último reporte del Diario Oficial de la Federación (DOF) lo sitúa en $17,9528. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 1° de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 1° de enero arranca con la referencia del miércoles, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,20 / venta $18,60
  • Banco Azteca: compra $17,00 / venta $18,64
  • Banco de México, FIX: $18,0012
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura): compra $17,975 / venta $17,98
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo): $18,025
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo): $17,975
  • Bank of America: compra $17,0358 / venta $19,0114
  • Banorte: compra $16,80 / venta $18,30
  • BBVA Bancomer: compra $17,16 / venta $18,31
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,9528
  • Grupo Financiero Multiva: $18,02
  • Intercam: compra $17,5152 / venta $18,5257
  • Para pagos de obligaciones: $17,9667
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,9528
  • Ve por más: compra $17,4857 / venta $18,5207
  • Promedio general: compra $17,6043 / venta $18,2521
  • Tipo de cambio ponderado: $17,9282
En el último día de operaciones del año, en la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN mostró volatilidad bajista
En el último día de operaciones del año, en la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN mostró volatilidad bajistaFreepik

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 1° de enero abrió con la referencia del día previo, cuando se situó en $17 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El tipo de cambio fluctúa en un rango de entre $17,95 y $18,04, de acuerdo con el último reporte de Monex.
  • El 31 de diciembre, el índice Dólar avanzó un 0,15%, situándose en 98,36 puntos. Este fortalecimiento fue impulsado por la evaluación de los datos de solicitudes de desempleo en Estados Unidos
  • El mercado se encuentra en una fase de calma y ligera debilidad para el peso, debido al feriado por el 1° de enero.
Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 1 de enero frente al peso mexicano
Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 1 de enero frente al peso mexicanoFreepik

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
