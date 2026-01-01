De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este jueves 1° de enero de 2026

El precio del dólar en México este jueves 1° de enero abre con la referencia del miércoles, ya que la jornada es feriado bancario. El último reporte del Diario Oficial de la Federación (DOF) lo sitúa en $17,9528. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.