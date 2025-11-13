en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 13 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 13 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 13 de noviembre abrió en $18,2982, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 13 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy, jueves 13 de noviembre, arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,60 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,79
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,2982
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $18,2965 / venta $18,301
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,317
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $18,293
- Bank of America: compra $17,301 / venta $19,305
- Banorte: compra $17,10 / venta $18,60
- BBVA Bancomer: compra $17,44 / venta $18,58
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,2982
- Grupo Financiero Multiva: $18,33
- Para pagos de obligaciones: $18,3333
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,2982
- Ve por más del miércoles: compra $17,7991 / venta $18,8141
- Promedio general: compra $17,9003 / venta $18,547
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 13 de noviembre, abrió en $16,90 a la compra y $18,79 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El precio del dólar hoy, 13 de noviembre, en México, según el análisis económico y cambiario USD/MXN, cotiza en $18,27 en la sesión overnight.
- De acuerdo con un reporte de Monex, el peso mexicano se aprecia un 0,15% respecto al cierre previo.
- Esta apreciación forma parte de una tendencia más amplia, que se refleja en un avance semanal del 1,71% y una ganancia del 1,09% respecto al mes anterior.
- El peso fue impulsado por la volatilidad bajista del dólar estadounidense.
- El retroceso del dólar se debe principalmente a que se firmó una orden en Estados Unidos para finalizar con el cierre temporal del Gobierno, lo que generó un impulso en una tercera parte de las divisas de economías emergentes.
- El Índice Dólar (DXY) retrocede 0,15%.
- Los analistas de la financiera señalan que el precio actual del dólar a peso mexicano de $18,27 se encuentra por debajo de importantes promedios históricos, lo que sugiere una fortaleza relativa de la divisa de México.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
