De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 12 de noviembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 12 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así cotiza la divisa estadounidense hoy 12 de noviembre de 2025 frente al peso mexicano
El precio del dólar en México este miércoles 12 de noviembre abrió en $20,4502 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 12 de noviembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 12 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,60 / venta $19,10
  • Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,79
  • Banco de México, FIX del martes: $18,3333
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $18,3295 / venta $18,334
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,364
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $18,314
  • Bank of America: compra $17,331 / venta $19,3798
  • Banorte: compra $17,10 / venta $18,65
  • BBVA Bancomer: compra $17,47 / venta $18,60
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,3333
  • Grupo Financiero Multiva: $18,34
  • Intercam: compra $17,7776 / venta $18,7881
  • Para pagos de obligaciones: $18,3922
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,3333
  • Ve por más del martes: compra $17,7991 / venta $18,8141
  • Promedio general: compra $17,9145 / venta $18,5911
  • Tipo de cambio ponderado: $18,2528
A media jornada del 11 de noviembre, el peso mexicano presentó un avance
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este 12 de noviembre, abrió en $16,90 a la compra y $18,79 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quien busca saber a cómo está el dólar en México o cuál es el precio del dólar en México, los datos de mercado en tiempo real reflejan una notable fortaleza del peso mexicano.
  • A media jornada del 11 de noviembre de 2025, el dólar en México (USD/MXN) cotizaba en el mercado spot con un precio de $18,32 por dólar. Según el análisis de Monex, el dólar estadounidense profundizó su caída.
  • Hacia el cierre de la sesión: los analistas esperaban que la paridad USD/MXN se mantuviera en el rango de $18,32 y $18,36 por dólar.
  • La fuerte apreciación del peso mexicano está estrechamente ligada a la debilidad global de la moneda norteamericana. El dólar estadounidense, medido por el Índice Dólar (DYX) retrocedió 0,24% respecto al cierre anterior.
La cotización de dólar a peso mexicano de este 12 de noviembre
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
