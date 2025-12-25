De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 25 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 25 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 25 de diciembre arranca con la referencia del miércoles, último día hábil previo por el feriado de Navidad. A media jornada del 24 de diciembre, el peso registró una depreciación del 0,12% frente al dólar, con una cotización alrededor de las $17,92 unidades.
Consulta todas las actualizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.
Precio del dólar hoy, 25 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 25 de diciembre arranca así con la referencia del miércoles, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,20 / venta $18,60
- Banco Azteca: compra $17,80 / venta $18,54
- Banco de México, FIX: $17,9248
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,9335 / venta $17,938
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $17,946
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,913
- Bank of America: compra $16,9492 / venta $18,9394
- Banorte: compra $16,70 / venta $18,25
- BBVA Bancomer: compra $17,08 / venta $18,21
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,9332
- Grupo Financiero Multiva: $17,93
- Para pagos de obligaciones: $17,9785
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,9332
- Ve por más: compra $17,4197 / venta $18,4417
- Promedio general: compra $17,6172 / venta $18,177
- Tipo de cambio ponderado: $17,8971
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 25 de diciembre abrió con la referencia del día previo en $17,80 a la compra y $18,54 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- De acuerdo con el análisis de Monex, la moneda nacional mantiene un avance acumulado del 0,41% semanal.
- El fortalecimiento del dólar estadounidense (índice DXY), que avanza un 0,06%, puso presión sobre el peso.
- Este movimiento se dio tras la evaluación de datos laborales en EE.UU., donde las solicitudes de seguro por desempleo bajaron a 214 mil, cifra menor a las 224 mil esperadas.
- El bajo volumen de operación en el mercado cambiario se explica en la combinación de festividades internacionales y la falta de indicadores económicos de alto impacto.
- Los analistas señalan que existe una ausencia de datos económicos relevantes para el cierre de la semana (viernes), lo que desincentiva la toma de nuevas posiciones por parte de los inversionistas.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
- 1
El duro mensaje de la esposa de Bruce Willis antes de Navidad por el avance de la enfermedad del actor en California
- 2
Golpe a las licencias de conducir comerciales en California: el ICE detiene a más de 100 migrantes que manejaban camiones
- 3
Trump vs. Pritzker: el DOJ demanda al gobernador de Illinois por incumplir las órdenes federales
- 4
Santa Claus tracker, en vivo: recorrido y llegada de Papá Noel a EE.UU. esta Navidad 2025