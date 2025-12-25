De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 25 de diciembre

El precio del dólar en México este jueves 25 de diciembre arranca con la referencia del miércoles, último día hábil previo por el feriado de Navidad. A media jornada del 24 de diciembre, el peso registró una depreciación del 0,12% frente al dólar, con una cotización alrededor de las $17,92 unidades.

Consulta todas las actualizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.