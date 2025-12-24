De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 24 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 24 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este miércoles 24 de diciembre muestra una ligera presión al alza. Los niveles de soporte estimados para la jornada lo sitúan en $17,87. El martes la moneda mexicana alcanzó un nuevo mínimo de 2025. Consulta todas las actualizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 24 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 24 de diciembre arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,20 / venta $18,60
- Banco Azteca: compra $17,70 / venta $18,54
- Banco de México, FIX del martes: $17,9332
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,9335 / venta $17,938
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $17,946
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,913
- Bank of America: compra $16,9492 / venta $18,9394
- Banorte: compra $16,70 / venta $18,25
- BBVA Bancomer: compra $17,03 / venta $18,17
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,9332
- Grupo Financiero Multiva: $17,93
- Para pagos de obligaciones: $17,9785
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,9332
- Ve por más: compra $17,3747 / venta $18,3897
- Promedio general: compra $17,6039 / venta $18,171
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles 24 de diciembre, abrió con la referencia del día previo en $16,70 a la compra y $18,54 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- De acuerdo con el análisis de Monex, el comportamiento del dólar hoy en México está influenciado por el bajo volumen de operaciones en el mercado cambiario, que es usual en las festividades de fin de año.
- A nivel internacional, el dólar estadounidense opera con una pendiente alcista a pesar de estar en terreno negativo.
El resumen del mercado de dólar a peso mexicano del 24 de diciembre se desarrolla así:
- Apertura: $17,98.
- Máximo intradía (spot): $17,92.
- Mínimo intradía (spot): $17,88.
- Cierre previo: $17,90.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
