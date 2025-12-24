De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 24 de diciembre

El precio del dólar en México este miércoles 24 de diciembre muestra una ligera presión al alza. Los niveles de soporte estimados para la jornada lo sitúan en $17,87. El martes la moneda mexicana alcanzó un nuevo mínimo de 2025. Consulta todas las actualizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.