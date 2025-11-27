en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 27 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 27 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 27 de noviembre fue de $18,3560, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 27 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy, jueves 27 de noviembre, arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,60 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $16,95 / venta $18,79
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,3560
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $18,3665 / venta $18,3710
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,3820
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $18,3360
- Bank of America: compra $17,4825 / venta $19,5312
- Banorte: compra $17,15 / venta $18,65
- BBVA Bancomer: compra $17,47 / venta $18,62
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,3560
- Grupo Financiero Multiva: $18,41
- Intercam: compra $17,8432 / venta $18,8537
- Para pagos de obligaciones: $18,4308
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,3560
- Ve por más: compra $17,8293 / venta $18,8443
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 27 de noviembre, abrió en $16,95 a la compra y $18,79 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El precio del dólar hoy, 27 de noviembre, en México, muestra una baja volatilidad, debido al feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que mantuvo cerrados los mercados accionarios de ese país y generó un bajo volumen de operaciones.
- El dólar a peso mexicano (USD/MXN) en la sesión overnight se ubicó en $18,35 por unidad, de acuerdo con un reporte de Monex.
- Esta cotización implica una ligera depreciación del peso del 0,01% respecto al cierre previo. No obstante, la divisa mexicana muestra una ganancia de 0,27% respecto al mes anterior.
- El Índice Dólar (DYX) avanza marginalmente 0,04%.
- Los analistas de la financiera indican que el entorno global refleja un gran optimismo, impulsado por las crecientes expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED) de EE.UU.
- Se estima una probabilidad del 80% para un ajuste de 0.25 puntos en las tasas el próximo mes, y hasta cuatro recortes en 2026, lo que podría influir en el precio del dólar.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
