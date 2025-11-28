De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este viernes 28 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 28 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 28 de noviembre abrió en 18,3467 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 28 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 28 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,60 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,79
- Banco de México, FIX del jueves: $18,3467
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,3470 / venta $18,3520
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,3590
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,3380
- Bank of America: compra $17,3913 / venta $19,4175
- Banorte: compra $17,10 / venta $18,70
- BBVA Bancomer: compra $17,49 / venta $18,63
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,3467
- Grupo Financiero Multiva: $18,37
- Intercam: compra $17,8393 / venta $18,8498
- Para pagos de obligaciones: $18,356
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,3467
- Ve por más del jueves: compra $17,745 / venta $18,945
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 28 de noviembre, abrió en $16,90 a la compra y $18,79 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien busca saber el precio del dólar hoy en México o desea saber a cómo está el dólar hoy en México, la divisa local muestra una ligera apreciación en la sesión de análisis del 28 de noviembre de 2025.
- Según el análisis cambiario, el precio del dólar a peso mexicano (USD/MXN) cotiza en $18,35 en la sesión overnight. Esta cifra refleja una tendencia positiva para la moneda local, de acuerdo con un reporte de Monex.
- Este precio del dólar implica una apreciación del peso mexicano del 0,03% respecto al cierre del día previo.
- Al observar la tendencia a mediano plazo, el peso mexicano registra un avance semanal del 0,72% y una ganancia de 0,43% con respecto al mes anterior.
- Mientras tanto, el Índice Dólar (que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una canasta de otras divisas principales) avanza un 0,21%, y recupera algo del terreno perdido tras una semana de retroceso.
- La estabilidad y ligera apreciación del peso reflejan el impacto de las políticas monetarias esperadas en Estados Unidos y los datos macroeconómicos positivos en México.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en DOF.
Seguí leyendo
Buenas noticias en Florida. Ron DeSantis celebró la baja de tarifas de seguros para propietarios de viviendas
Firmada por Ron DeSantis. La ley que impacta en los conductores y cambia las multas sobre placas en Florida
Viajes. Cómo pueden afectar a los migrantes con green card las nuevas reglas de la CBP en la frontera
- 1
Acción de Gracias en inglés y en español: frases para compartir por WhatsApp este Thanksgiving 2025
- 2
Ola de frío polar: a cuánto llegarán las temperaturas en Texas para el Día de Acción de Gracias
- 3
El nuevo motivo por el que Uscis podría calificar de inadmisible a un migrante en EE.UU.
- 4
Black Friday 2025 en Walmart: hasta cuándo duran las ofertas del Viernes Negro en Estados Unidos