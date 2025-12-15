LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 15 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 15 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 15 de diciembre de 2025 frente al peso mexicano
Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 15 de diciembre de 2025 frente al peso mexicanoFreepik

El precio del dólar en México este lunes 15 de diciembre abrió con la referencia del jueves, debido a que en México la última jornada cayó en feriado por la celebración del Día del Empleado Bancario. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 15 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 15 de diciembre arranca así con la referencia de la jornada previa, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del viernes: compra $17,30 / venta $18,70
  • Banco Azteca del viernes: compra $17,40 / venta $18,69
  • Banco de México, FIX del jueves: $18,0543
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,0825 / venta $18,0870
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,0870
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,0130
  • Bank of America del viernes: compra $17,094 / venta $19,084
  • Banorte del viernes: compra $16,85 / venta $18,35
  • BBVA Bancomer del viernes: compra $16,97 / venta $18,50
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del viernes: $18,2085
  • Grupo Financiero Multiva del viernes: $18,07
  • Intercam del viernes: compra $17,496 / venta $18,507
  • Para pagos de obligaciones del viernes: $18,2085
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $18,2085
El peso mexicano cerró la sesión previa con una apreciación de 0,75%
El peso mexicano cerró la sesión previa con una apreciación de 0,75%Pixabay

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 15 de diciembre abrió con la referencia del viernes en $17,40 a la compra y $18,69 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • En la jornada previa del jueves (última por el feriado en México), el tipo de cambio dólar de hoy en México cerró con fortaleza del peso mexicano frente al dólar estadounidense.
  • De acuerdo con un reporte de Monex, el precio del dólar en México se ubicó en $18,03 por dólar al cierre del jueves 11 de diciembre.
  • La cifra representó una apreciación del 0,75% para el peso respecto al final de la jornada previo.
  • Los analistas señalan que el dólar a peso mexicano alcanzó un nuevo mínimo interanual, impulsado por el debilitamiento del dólar.
  • El Índice Dólar (DXY) extendió su retroceso y cerró la sesión con una pérdida del 0,48% respecto al día anterior.
Así cotiza la divisa estadounidense frente al peso mexicano, hoy 15 de diciembre de 2025
Así cotiza la divisa estadounidense frente al peso mexicano, hoy 15 de diciembre de 2025Pixabay

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
