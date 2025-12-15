De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 15 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 15 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 15 de diciembre abrió con la referencia del jueves, debido a que en México la última jornada cayó en feriado por la celebración del Día del Empleado Bancario. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 15 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 15 de diciembre arranca así con la referencia de la jornada previa, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del viernes: compra $17,30 / venta $18,70
- Banco Azteca del viernes: compra $17,40 / venta $18,69
- Banco de México, FIX del jueves: $18,0543
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,0825 / venta $18,0870
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,0870
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,0130
- Bank of America del viernes: compra $17,094 / venta $19,084
- Banorte del viernes: compra $16,85 / venta $18,35
- BBVA Bancomer del viernes: compra $16,97 / venta $18,50
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del viernes: $18,2085
- Grupo Financiero Multiva del viernes: $18,07
- Intercam del viernes: compra $17,496 / venta $18,507
- Para pagos de obligaciones del viernes: $18,2085
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $18,2085
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 15 de diciembre abrió con la referencia del viernes en $17,40 a la compra y $18,69 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- En la jornada previa del jueves (última por el feriado en México), el tipo de cambio dólar de hoy en México cerró con fortaleza del peso mexicano frente al dólar estadounidense.
- De acuerdo con un reporte de Monex, el precio del dólar en México se ubicó en $18,03 por dólar al cierre del jueves 11 de diciembre.
- La cifra representó una apreciación del 0,75% para el peso respecto al final de la jornada previo.
- Los analistas señalan que el dólar a peso mexicano alcanzó un nuevo mínimo interanual, impulsado por el debilitamiento del dólar.
- El Índice Dólar (DXY) extendió su retroceso y cerró la sesión con una pérdida del 0,48% respecto al día anterior.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
