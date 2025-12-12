en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este viernes 12 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 12 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 12 de diciembre es de $18,2085, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 12 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 12 de diciembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,30 / venta $18,70
- Banco Azteca: compra $17,40 / venta $18,69
- Banco de México, FIX del jueves: $18,0543
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,0825 / venta $18,0870
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,0870
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,0130
- Bank of America: compra $17,094 / venta $19,084
- Banorte: compra $16,85 / venta $18,35
- BBVA Bancomer: compra $16,97 / venta $18,50
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,2085
- Grupo Financiero Multiva: $18,07
- Intercam: compra $17,5519 / venta $18,555
- Para pagos de obligaciones: $18,2085
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del jueves: $18,2085
- Ve por más del jueves: compra $17,4269 / venta $18,6269
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 12 de diciembre, abrió en $17,40 a la compra y $18,69 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El dólar estadounidense a peso mexicano abrió este 12 de diciembre con los datos del cierre de sesión del día previo, debido al feriado en México por la celebración del Día del Empleado Bancario.
- Para quien se pregunta a cuánto está el dólar en México, el precio del dólar hoy a peso mexicano para el cierre de la jornada anterior fue de $18,03 por unidad, de acuerdo con el último reporte de Monex.
- Esta cifra representa una apreciación del peso del 0,75% en comparación con el cierre anterior.
- El Dólar Índice (DXY) extendió su retroceso y finalizó con una pérdida de 0,48% respecto al cierre anterior.
- Los analistas señalan que esta tendencia fue impulsada principalmente por el debilitamiento del dólar y un entorno comercial que se percibe como más favorable con Estados Unidos, en anticipación a la revisión del T-MEC en 2026.
- Hacia el overnight, se esperaba que el peso oscilara en un rango entre $17,99 y $18,19 por dólar, al considerar el retroceso dela divisa de EE.UU., el feriado de hoy y una agenda económica modesta del lunes.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
