De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este viernes 12 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 12 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano: a cuánto cotiza la moneda este 12 de diciembre de 2025
De dólar a peso mexicano: a cuánto cotiza la moneda este 12 de diciembre de 2025

El precio del dólar en México este viernes 12 de diciembre es de $18,2085, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 12 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 12 de diciembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,30 / venta $18,70
  • Banco Azteca: compra $17,40 / venta $18,69
  • Banco de México, FIX del jueves: $18,0543
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,0825 / venta $18,0870
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,0870
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,0130
  • Bank of America: compra $17,094 / venta $19,084
  • Banorte: compra $16,85 / venta $18,35
  • BBVA Bancomer: compra $16,97 / venta $18,50
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,2085
  • Grupo Financiero Multiva: $18,07
  • Intercam: compra $17,5519 / venta $18,555
  • Para pagos de obligaciones: $18,2085
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del jueves: $18,2085
  • Ve por más del jueves: compra $17,4269 / venta $18,6269
A media jornada del jueves, la caída del dólar impulsó al peso mexicano
A media jornada del jueves, la caída del dólar impulsó al peso mexicano

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 12 de diciembre, abrió en $17,40 a la compra y $18,69 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El dólar estadounidense a peso mexicano abrió este 12 de diciembre con los datos del cierre de sesión del día previo, debido al feriado en México por la celebración del Día del Empleado Bancario.
  • Para quien se pregunta a cuánto está el dólar en México, el precio del dólar hoy a peso mexicano para el cierre de la jornada anterior fue de $18,03 por unidad, de acuerdo con el último reporte de Monex.
  • Esta cifra representa una apreciación del peso del 0,75% en comparación con el cierre anterior.
  • El Dólar Índice (DXY) extendió su retroceso y finalizó con una pérdida de 0,48% respecto al cierre anterior.
  • Los analistas señalan que esta tendencia fue impulsada principalmente por el debilitamiento del dólar y un entorno comercial que se percibe como más favorable con Estados Unidos, en anticipación a la revisión del T-MEC en 2026.
  • Hacia el overnight, se esperaba que el peso oscilara en un rango entre $17,99 y $18,19 por dólar, al considerar el retroceso dela divisa de EE.UU., el feriado de hoy y una agenda económica modesta del lunes.
Así cotiza la divisa estadounidense frente al peso mexicano, hoy 12 de diciembre de 2025
Así cotiza la divisa estadounidense frente al peso mexicano, hoy 12 de diciembre de 2025

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
