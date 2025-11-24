De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 24 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 24 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 24 de noviembre abrió con la referencia del viernes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación del 0,53%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 24 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 24 de noviembre arranca así con la referencia de la jornada previa, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del viernes: compra $17,60 / venta $19
- Banco Azteca del viernes: compra $17,05 / venta $18,94
- Banco de México, FIX del viernes: $18,4965
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $18,483 / venta $18,488
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,535
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $18,454
- Bank of America del viernes: compra $17,4825 / venta $19,5312
- Banorte del viernes: compra $17,70 / venta $18,75
- BBVA Bancomer del viernes: compra $17,63 / venta $18,76
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del viernes: $18,355
- Grupo Financiero Multiva del viernes: $18,42
- Intercam del viernes: compra $17,9798 / venta $18,9903
- Para pagos de obligaciones del viernes: $18,341
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $18,355
- Ve por más del viernes: compra $17,9705 / venta $18,9855
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 24 de noviembre abrió con la referencia del viernes en $17,05 a la compra y $18,94 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- A media jornada del 21 de noviembre, el precio del dólar a peso mexicano en el mercado spot se cotizaba en $18,48 por unidad, de acuerdo con un reporte de Monex.
- Además, registró un retroceso semanal del 0,86%.
- El dólar en México se apreció ligeramente a nivel global; el Índice DXY (que mide la fortaleza del dólar) avanzó un 0,01% a media sesión.
- Los analistas de la financiera señalan que este fortalecimiento del dólar estadounidense se considera en el contexto de la incertidumbre en el mercado y las expectativas de los inversores sobre la política monetaria de la Reserva Federal (FED).
- Para el overnight (el periodo de cierre y apertura de la próxima sesión), los especialistas previeron un rango de fluctuación entre $18,39 y $18,54.
- El mercado se mantiene atento a la publicación del reporte de la inflación de la primera quincena de noviembre, que se espera para este lunes 24 de noviembre.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
- 1
Era agente de la CBP, dejaba pasar autos sin inspección en la frontera de Arizona y recibió una dura condena
- 2
¿Más nieve en Nueva York?: el impacto de La Niña que podría cambiar el pronóstico de invierno
- 3
La CBP revisó un barco procedente de República Dominicana y encontró una carga ilegal de más de US$10 millones
- 4
Intentaron salir de Texas con más de US$70.000 sin declarar, pero CBP los detectó de inmediato