De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 24 de noviembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 24 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así cotiza la divisa estadounidense hoy, 24 de noviembre de 2025, frente al peso mexicano
Así cotiza la divisa estadounidense hoy, 24 de noviembre de 2025, frente al peso mexicano

El precio del dólar en México este lunes 24 de noviembre abrió con la referencia del viernes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación del 0,53%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 24 de noviembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 24 de noviembre arranca así con la referencia de la jornada previa, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del viernes: compra $17,60 / venta $19
  • Banco Azteca del viernes: compra $17,05 / venta $18,94
  • Banco de México, FIX del viernes: $18,4965
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $18,483 / venta $18,488
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,535
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $18,454
  • Bank of America del viernes: compra $17,4825 / venta $19,5312
  • Banorte del viernes: compra $17,70 / venta $18,75
  • BBVA Bancomer del viernes: compra $17,63 / venta $18,76
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del viernes: $18,355
  • Grupo Financiero Multiva del viernes: $18,42
  • Intercam del viernes: compra $17,9798 / venta $18,9903
  • Para pagos de obligaciones del viernes: $18,341
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $18,355
  • Ve por más del viernes: compra $17,9705 / venta $18,9855
A media jornada del viernes, el peso mexicano presentó una caída frente al dólar
A media jornada del viernes, el peso mexicano presentó una caída frente al dólar

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 24 de noviembre abrió con la referencia del viernes en $17,05 a la compra y $18,94 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • A media jornada del 21 de noviembre, el precio del dólar a peso mexicano en el mercado spot se cotizaba en $18,48 por unidad, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • Además, registró un retroceso semanal del 0,86%.
  • El dólar en México se apreció ligeramente a nivel global; el Índice DXY (que mide la fortaleza del dólar) avanzó un 0,01% a media sesión.
  • Los analistas de la financiera señalan que este fortalecimiento del dólar estadounidense se considera en el contexto de la incertidumbre en el mercado y las expectativas de los inversores sobre la política monetaria de la Reserva Federal (FED).
  • Para el overnight (el periodo de cierre y apertura de la próxima sesión), los especialistas previeron un rango de fluctuación entre $18,39 y $18,54.
  • El mercado se mantiene atento a la publicación del reporte de la inflación de la primera quincena de noviembre, que se espera para este lunes 24 de noviembre.
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 24 de noviembre de 2025
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 24 de noviembre de 2025

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
