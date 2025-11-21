en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este viernes 21 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 21 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 21 de noviembre abrió en $18,3550 según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 21 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 21 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,50 / venta $18,90
- Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,84
- Banco de México, FIX del jueves: $18,3550
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,3170 / venta $18,3220
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,4200
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,3170
- Bank of America: compra $17,4825 / venta $19,5312
- Banorte: compra $17,65 / venta $18,70
- BBVA Bancomer: compra $17,52 / venta $18,66
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,3550
- Grupo Financiero Multiva: $18,42
- Para pagos de obligaciones: $18,341
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,355
- Ve por más del jueves: compra $17,7954 / venta $18,9954
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 21 de noviembre, abrió en $16,90 a la compra y $18,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Este viernes 21 de noviembre de 2025, el precio del dólar en tiempo real (sesión overnight) se estableció en $18,47 por dólar estadounidense, de acuerdo con un reporte de Monex.
- Una depreciación del peso del 0,47% respecto al cierre previo, un retroceso semanal del 0,75% y una ganancia del 0,13% respecto al mes anterior.
- El análisis de la financiera señala que el precio del dólar hoy en México se encuentra bajo presión, y refleja un entorno de cautela en los mercados financieros globales.
- La cotización del dólar estadounidense a peso mexicano muestra una volatilidad alcista, con el peso que se debilita en la sesión de apertura.
- El dólar estadounidense se fortalece en general, en un contexto de mayor cautela entre los inversores.
- El Índice Dólar (DXY) avanza un 0,17%.
- Esta cautela global se debe principalmente a las preocupaciones sobre el posible reajuste de la visión que podría mantener la Reserva Federal (FED) de EE.UU. en los próximos meses.
- Los datos macroeconómicos de México han influido negativamente en el tipo de cambio dólar de hoy.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en DOF.
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Buenas noticias en California: el plan de viviendas asequibles anunciado por Gavin Newsom
- 2
Trump exige pena de muerte para legisladores demócratas que alentaron a militares a desobedecer “órdenes ilegales”
- 3
El ejercicio que es 6 veces más efectivo que caminar contra las enfermedades cardíacas, según un nuevo estudio
- 4
“Type 1 Original Design Vintage”: los cinco centavos con la cara de Jefferson que podría valer más de US$32.000