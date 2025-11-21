LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este viernes 21 de noviembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 21 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así cotiza la divisa estadounidense hoy, 21 de noviembre de 2025, frente al peso mexicano
Así cotiza la divisa estadounidense hoy, 21 de noviembre de 2025, frente al peso mexicano

El precio del dólar en México este viernes 21 de noviembre abrió en $18,3550 según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 21 de noviembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 21 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,50 / venta $18,90
  • Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,84
  • Banco de México, FIX del jueves: $18,3550
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,3170 / venta $18,3220
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,4200
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,3170
  • Bank of America: compra $17,4825 / venta $19,5312
  • Banorte: compra $17,65 / venta $18,70
  • BBVA Bancomer: compra $17,52 / venta $18,66
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,3550
  • Grupo Financiero Multiva: $18,42
  • Para pagos de obligaciones: $18,341
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,355
  • Ve por más del jueves: compra $17,7954 / venta $18,9954
A media jornada del jueves, el peso mexicano retrocedió
A media jornada del jueves, el peso mexicano retrocedió

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 21 de noviembre, abrió en $16,90 a la compra y $18,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Este viernes 21 de noviembre de 2025, el precio del dólar en tiempo real (sesión overnight) se estableció en $18,47 por dólar estadounidense, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • Una depreciación del peso del 0,47% respecto al cierre previo, un retroceso semanal del 0,75% y una ganancia del 0,13% respecto al mes anterior.
  • El análisis de la financiera señala que el precio del dólar hoy en México se encuentra bajo presión, y refleja un entorno de cautela en los mercados financieros globales.
  • La cotización del dólar estadounidense a peso mexicano muestra una volatilidad alcista, con el peso que se debilita en la sesión de apertura.
  • El dólar estadounidense se fortalece en general, en un contexto de mayor cautela entre los inversores.
  • El Índice Dólar (DXY) avanza un 0,17%.
  • Esta cautela global se debe principalmente a las preocupaciones sobre el posible reajuste de la visión que podría mantener la Reserva Federal (FED) de EE.UU. en los próximos meses.
  • Los datos macroeconómicos de México han influido negativamente en el tipo de cambio dólar de hoy.
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 21 de noviembre de 2025
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 21 de noviembre de 2025

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en DOF.
