De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 5 de enero

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 5 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 5 de enero de 2026
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 5 de enero de 2026

El precio del dólar en México este lunes 5 de enero es de $17,8803, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 5 de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 5 de enero arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,10 / venta $18,50
  • Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,54
  • Banco de México, FIX del viernes: $17,8803
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $17,9175 / venta $17,9220
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $17,9320
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $17,8720
  • Bank of America: compra $17,0648 / venta $19,0476
  • Banorte: compra $17,15 / venta $18,20
  • BBVA Bancomer: compra $16,86 / venta $18,39
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,8803
  • Grupo Financiero Multiva: $17,94
  • Intercam: compra $17,4674 / venta $18,4779
  • Para pagos de obligaciones: $18,0012
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,8803
  • Ve por más del viernes: compra $17,3973 / venta $18,4153
Hoy, 5 de enero, el peso mexicano retrocede ante un dólar firme
Hoy, 5 de enero, el peso mexicano retrocede ante un dólar firme

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 5 de enero abrió en $16,90 a la compra y $18,54 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Al inicio de la jornada de este lunes 5 de enero de 2026, el precio del dólar hoy en México se cotiza en $17,98 por billete verde, de acuerdo con un análisis de Monex.
  • La cifra representa una depreciación del peso mexicano de 0,40% respecto al cierre previo.
  • Para quienes buscan saber a cómo está el dólar en México, la moneda nacional muestra una volatilidad alcista en la sesión overnight, aunque mantiene una ganancia acumulada del 1,21% respecto al mes anterior.
  • El comportamiento del dólar hoy México está influenciado por un sentimiento de aversión al riesgo en los mercados internacionales.
  • Es importante considerar que el dólar estadounidense se ha fortalecido debido a las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela, lo que ha impulsado la demanda de activos de refugio, señalan los especialistas de la financiera.
  • El precio del dólar en tiempo real refleja un avance del índice dólar (DXY) de 0,21%.
De dólar a peso mexicano: la cotización de este lunes 5 de enero de 2026
De dólar a peso mexicano: la cotización de este lunes 5 de enero de 2026

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
