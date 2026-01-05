en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 5 de enero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 5 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 5 de enero es de $17,8803, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 5 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 5 de enero arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,10 / venta $18,50
- Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,54
- Banco de México, FIX del viernes: $17,8803
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $17,9175 / venta $17,9220
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $17,9320
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $17,8720
- Bank of America: compra $17,0648 / venta $19,0476
- Banorte: compra $17,15 / venta $18,20
- BBVA Bancomer: compra $16,86 / venta $18,39
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,8803
- Grupo Financiero Multiva: $17,94
- Intercam: compra $17,4674 / venta $18,4779
- Para pagos de obligaciones: $18,0012
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,8803
- Ve por más del viernes: compra $17,3973 / venta $18,4153
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 5 de enero abrió en $16,90 a la compra y $18,54 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Al inicio de la jornada de este lunes 5 de enero de 2026, el precio del dólar hoy en México se cotiza en $17,98 por billete verde, de acuerdo con un análisis de Monex.
- La cifra representa una depreciación del peso mexicano de 0,40% respecto al cierre previo.
- Para quienes buscan saber a cómo está el dólar en México, la moneda nacional muestra una volatilidad alcista en la sesión overnight, aunque mantiene una ganancia acumulada del 1,21% respecto al mes anterior.
- El comportamiento del dólar hoy México está influenciado por un sentimiento de aversión al riesgo en los mercados internacionales.
- Es importante considerar que el dólar estadounidense se ha fortalecido debido a las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela, lo que ha impulsado la demanda de activos de refugio, señalan los especialistas de la financiera.
- El precio del dólar en tiempo real refleja un avance del índice dólar (DXY) de 0,21%.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
