De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 8 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 8 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 8 de diciembre abrió con la referencia del viernes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación del 0,33%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 8 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 8 de diciembre arranca así con la referencia de la jornada previa, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del viernes: compra $17,40 / venta $18,90
- Banco Azteca del viernes: compra $17,55 / venta $18,69
- Banco de México, FIX del viernes: $18,1860
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $18,1825 / venta $18,1870
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,2150
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $18,1540
- Bank of America del viernes: compra $17,2712 / venta $19,2678
- Banorte del viernes: compra $17 / venta $18,50
- BBVA Bancomer del viernes: compra $17,32 / venta $18,46
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del viernes: $18,2293
- Grupo Financiero Multiva del viernes: $18,26
- Intercam del viernes: compra $17,6791 / venta $18,6896
- Para pagos de obligaciones del viernes: $18,2642
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $18,2293
- Ve por más del viernes: compra $17,6725 / venta $18,6875
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 8 de diciembre abrió con la referencia del viernes en $17,55 a la compra y $18,69 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- A media jornada del 5 de diciembre de 2025, el peso mexicano avanzaba significativamente frente al dólar, incluso con una validación de un nuevo mínimo interanual, de acuerdo con un anális de Monex.
- La cotización del dólar a peso mexicano en el mercado spot a media jornada previa fue de $18,17 por unidad.
- Además, el peso registraba un avance semanal del 0,64%.
- Este comportamiento se dio mientras el índice DXY (que mide el dólar) retrocedió un 0,03%, influenciado por el dato de inflación PCE en Estados Unidos.
- Los analistas señalaron que para el periodo overnight (la noche), la previsión para cuánto está el dólar en México se establecería en un rango entre $18,13 y $18,23.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
