De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este viernes 5 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 5 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 5 de diciembre abrió con la referencia del jueves, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación del 0,28%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 5 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 5 de diciembre arranca con la referencia del jueves, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del jueves: compra $17,40 / venta $18,90
- Banco Azteca del jueves: compra $17,60 / venta $18,69
- Banco de México, FIX del jueves: $18,2293
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,2525 / venta $18,2570
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,2570
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,2250
- Bank of America del jueves: compra $17,301 / venta $19,3424
- Banorte del jueves: compra $17,05 / venta $18,65
- BBVA Bancomer del jueves: compra $17,37 / venta $18,51
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del jueves: $18,2642
- Grupo Financiero Multiva del jueves: $18,31
- Intercam del jueves: compra $17,7274 / venta $18,7379
- Para pagos de obligaciones del jueves: $18,291
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del jueves: $18,2642
- Ve por más del jueves: compra $17,7151 / venta $18,7301
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 5 de diciembre, abrió con la referencia del día previo en $17,60 a la compra y $18,69 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- A media jornada del jueves, el peso mexicano mostraba fortaleza frente al dólar estadounidense, de acuerdo con un análisis de Monex.
- Para quien busca saber a cómo está el dólar en México, el precio del dólar el 4 de diciembre en el mercado spot fue de $18,23 por unidad.
- En términos semanales, el peso registraba un avance del 0,59%.
- El Índice Dólar (DXY) avanzó a media jornada 0,09%, tras evaluar algunos datos de empleo en Estados Unidos.
- Hacia el overnight (el cierre de operaciones para la noche), el rango previsto por los analistas para cuánto está el dólar en México se validaba entre $18,20 y $18,30.
- Estas proyecciones se registraron a la espera de conocer el reporte en México de confianza del consumidor y la inflación PCE en EE.UU.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
