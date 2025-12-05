LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este viernes 5 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 5 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así cotiza la divisa estadounidense hoy 5 de diciembre de 2025 frente al peso mexicano
Así cotiza la divisa estadounidense hoy 5 de diciembre de 2025 frente al peso mexicano

El precio del dólar en México este viernes 5 de diciembre abrió con la referencia del jueves, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación del 0,28%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 5 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 5 de diciembre arranca con la referencia del jueves, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del jueves: compra $17,40 / venta $18,90
  • Banco Azteca del jueves: compra $17,60 / venta $18,69
  • Banco de México, FIX del jueves: $18,2293
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,2525 / venta $18,2570
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,2570
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,2250
  • Bank of America del jueves: compra $17,301 / venta $19,3424
  • Banorte del jueves: compra $17,05 / venta $18,65
  • BBVA Bancomer del jueves: compra $17,37 / venta $18,51
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del jueves: $18,2642
  • Grupo Financiero Multiva del jueves: $18,31
  • Intercam del jueves: compra $17,7274 / venta $18,7379
  • Para pagos de obligaciones del jueves: $18,291
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del jueves: $18,2642
  • Ve por más del jueves: compra $17,7151 / venta $18,7301
A media jornada del jueves, el peso operaba cerca de su mínimo interanual, de acuerdo con Monex
A media jornada del jueves, el peso operaba cerca de su mínimo interanual, de acuerdo con Monex

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 5 de diciembre, abrió con la referencia del día previo en $17,60 a la compra y $18,69 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • A media jornada del jueves, el peso mexicano mostraba fortaleza frente al dólar estadounidense, de acuerdo con un análisis de Monex.
  • Para quien busca saber a cómo está el dólar en México, el precio del dólar el 4 de diciembre en el mercado spot fue de $18,23 por unidad.
  • En términos semanales, el peso registraba un avance del 0,59%.
  • El Índice Dólar (DXY) avanzó a media jornada 0,09%, tras evaluar algunos datos de empleo en Estados Unidos.
  • Hacia el overnight (el cierre de operaciones para la noche), el rango previsto por los analistas para cuánto está el dólar en México se validaba entre $18,20 y $18,30.
  • Estas proyecciones se registraron a la espera de conocer el reporte en México de confianza del consumidor y la inflación PCE en EE.UU.
De dólar a peso mexicano, la cotización de la divisa estadounidense en México hoy 5 de diciembre de 2025
De dólar a peso mexicano, la cotización de la divisa estadounidense en México hoy 5 de diciembre de 2025

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
