en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este viernes 14 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 14 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 14 de noviembre abrió en $18,2805 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 14 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 14 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,50 / venta $19,00
- Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,79
- Banco de México, FIX del jueves: $18,2805
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,2635 / venta $18,268
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,339
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,258
- Bank of America: compra $17,3913 / venta $19,4175
- Banorte: compra $17,15 / venta $18,65
- BBVA Bancomer: compra $17,46 / venta $18,60
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,2805
- Grupo Financiero Multiva: $18,33
- Para pagos de obligaciones: $18,2982
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,2805
- Ve por más del jueves: compra $17,8053 / venta $18,8203
- Promedio general: compra $17,8955 / venta $18,5437
- Tipo de cambio ponderado: $18,2196
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 14 de noviembre, abrió en $19,90 a la compra y $18,79 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para aquellos que buscan saber a cómo está el dólar en México o cuál es el tipo de cambio dólar de hoy, la información más reciente proporcionada por Monex indica que el dólar estadounidense a peso mexicano (USD/MXN) cotiza con volatilidad.
- Este viernes 14 de noviembre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en $18,37 en la sesión overnight.
- El dólar a peso mexicano muestra una depreciación de la divisa de México del 0,31% respecto al cierre anterior.
- Además de la variación diaria, el tipo de cambio Peso / Dólar refleja un avance semanal del 0,52% y una ganancia de 0,82% respecto al mes previo.
- El movimiento en el precio del dólar en tiempo real está influenciado por un menor apetito por el riesgo en los mercados.
- Mientras los inversores esperan conocer datos económicos clave en Estados Unidos, el dólar estadounidense recupera terreno, con el Índice Dólar (DYX)que avanza 0,17%.
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en DOF.
