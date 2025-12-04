en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 4 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 4 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 4 de diciembre fue de $18,2642, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 4 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy, jueves 4 de diciembre, arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,40 / venta $18,90
- Banco Azteca: compra $17,55 / venta $18,74
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,2642
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $18,2705 / venta $18,2750
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,2880
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $18,2540
- Bank of America: compra $17,301 / venta $19,3424
- Banorte: compra $17,05 / venta $18,60
- BBVA Bancomer: compra $17,43 / venta $18,57
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,2642
- Grupo Financiero Multiva: $18,31
- Intercam: compra $17,7772 / venta $18,7877
- Para pagos de obligaciones: $18,2910
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,2642
- Ve por más: compra $17,7649 / venta $18,7799
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 4 de diciembre, abrió en $17,55 a la compra y $18,74 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El precio del dólar hoy en México muestra una tendencia a la baja, que refleja una apreciación del peso mexicano en las operaciones recientes.
- El dólar estadounidense a peso mexicano cotiza este jueves 4 de diciembre en $18,27 por unidad, de acuerdo con un reporte de Monex.
- La apreciación del peso mexicano es de 0,08% respecto al cierre anterior.
- También registra un avance semanal de 0,42% y una ganancia de 2,22% en comparación con el mes previo.
- El Índice Dólar (DYX), que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una canasta de otras divisas principales, retrocede 0,05%, a la espera de conocer datos de desempleo de EE.UU.
- Los analistas de la financiera explican que el retroceso del dólar estadounidense se da en un contexto de optimismo global en los mercados accionarios.
- El peso mexicano se beneficia del optimismo de los inversores ante las expectativas de futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
