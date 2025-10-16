De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy jueves 16 de octubre

El precio del dólar en México abrió este jueves 16 de octubre con la referencia del cierre anterior. En esa jornada, el peso cerró con una apreciación del 0,17%, manteniéndose en el rango de fluctuación de entre $18,43 y $18,51. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.