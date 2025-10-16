De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy jueves 16 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 16 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México abrió este jueves 16 de octubre con la referencia del cierre anterior. En esa jornada, el peso cerró con una apreciación del 0,17%, manteniéndose en el rango de fluctuación de entre $18,43 y $18,51. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 16 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 16 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.
- Afirme del miércoles: compra $17,60 / venta $19,10
- Banco Azteca del miércoles: compra $17,00 / venta $18,94
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,4808
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $18,4535 / venta $18,458
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,518
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $18,458
- Bank of America del miércoles: compra $17,4825 / venta $19,5312
- Banorte del miércoles: compra $17,70 / venta $18,85
- BBVA Bancomer del miércoles: compra $17,60 / venta $18,75
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del miércoles: $18,522
- Grupo Financiero Multiva del miércoles: $18,57
- Intercam del miércoles: compra $17,952 / venta $18,962
- Para pagos de obligaciones del miércoles: $18,44
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $18,522
- Ve por más del miércoles: compra $18,1586 / venta $18,7736
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra este 16 de octubre, abrió con la referencia del día anterior en $17 a la compra y $18,94 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- En la apertura de la jornada del 15 de octubre, el precio del dólar mostró un retroceso, lo que permitió al peso mexicano avanzar significativamente. La cotización se ubica en $18,50.
- A media jornada, el peso avanzaba, con una cotización de $18,49 por dólar en el mercado spot.
- El peso cerró la sesión del 15 de octubre con una apreciación de 0,17%.
- De acuerdo con el análisis de Grupo Financiero Monex, el comportamiento dólar a peso durante la semana estará determinado por dos factores clave: el apetito de riesgo global y la fortaleza del dólar estadunidense.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
