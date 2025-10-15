LA NACION
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy miércoles 15 de octubre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 15 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

El precio del dólar en México este miércoles 15 de octubre es de $18,5222, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 15 de octubre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 15 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.

  • Afirme: compra $17,60 / venta $19,10
  • Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,99
  • Banco de México, FIX del martes: $18,522
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $18,5205 / venta $18,525
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,564
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $18,486
  • Bank of America: compra $17,4825 / venta $19,5312
  • Banorte: compra $17,70 / venta $18,85BBVA
  • Bancomer: compra $17,65 / venta $18,78
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,522
  • Grupo Financiero Multiva: $18,57
  • Intercam: compra $17,9585 / venta $18,969
  • Para pagos de obligaciones: $18,44
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,522

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra este 15 de octubre es de $16,90 a la compra y $18,99 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • De acuerdo con el análisis de Grupo Financiero Monex, el comportamiento dólar a peso durante la semana estará determinado por dos factores clave: el apetito de riesgo global y la fortaleza del dólar estadunidense.
  • Según el reporte, se considera que el cambio dólar/peso podría recuperar estabilidad a medida que haya más claridad sobe las políticas arancelarias de EE.UU. y China.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
