De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy miércoles 15 de octubre

El precio del dólar en México este miércoles 15 de octubre es de $18,5222, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

