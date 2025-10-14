De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy martes 14 de octubre

De acuerdo con el análisis de Grupo Financiero Monex, el comportamiento dólar a peso durante la semana estará determinado por dos factores clave: el apetito de riesgo global y la fortaleza del dólar estadunidense.

Según el reporte, se considera que el cambio dólar/peso podría recuperar estabilidad a medida que haya más claridad sobe las políticas arancelarias de EE.UU. y China.