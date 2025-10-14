De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy martes 14 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 14 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este martes 14 de octubre abrió con la referencia de la jornada anterior, donde el peso cerró con una apreciación del 0,64%, con un rango de fluctuación de entre $18,41 y $18.54. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 14 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 14 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.
- Afirme del lunes: compra $17,60 / venta $19,10
- Banco Azteca del lunes: compra $17,00 / venta $18,89
- Banco de México, FIX del lunes: $18,44
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $18,433 / venta $18,438
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $18,476
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $18,419
- Bank of America del lunes: compra $17,4216 / venta $19,4932
- Banorte del lunes: compra $17,65 / venta $18,65
- BBVA Bancomer del lunes: compra $17,62 / venta $18,75
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del lunes: $18,5567
- Grupo Financiero Multiva del lunes: $18,63
- Intercam del lunes: compra $17,9654 / venta $18,9754
- Para pagos de obligaciones del lunes: $18,383
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del lunes: $18,5567
- Ve por más del lunes: compra $18,1606 / venta $18,7756
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra este 14 de octubre es de en $17 a la compra y $18,88 a la venta con la referencia del lunes. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
De acuerdo con el análisis de Grupo Financiero Monex, el comportamiento dólar a peso durante la semana estará determinado por dos factores clave: el apetito de riesgo global y la fortaleza del dólar estadunidense.
Según el reporte, se considera que el cambio dólar/peso podría recuperar estabilidad a medida que haya más claridad sobe las políticas arancelarias de EE.UU. y China.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
