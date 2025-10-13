en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy lunes 13 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 13 de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México abrió la sesión de este lunes 13 de octubre en $18,5567 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 13 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 13 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.
- Afirme: compra $17,60 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $16,85 / venta $18,99
- Banco de México, FIX del viernes: $18,5567
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $18,483 / venta $18,487
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,609
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $18,487
- Bank of America: compra $17,4216 / venta $19,4932
- Banorte: compra $17,85 / venta $18,90
- BBVA Bancomer: compra $17,48 / venta $19,02
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,5567
- Grupo Financiero Multiva: $18,63
- Intercam: compra $18,0311 / venta $19,0416
- Para pagos de obligaciones: $18,383
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,5567
- Ve por más: compra $18,1596 / venta $18,9596
- Promedio general: compra $18,1103 / venta $18,7847
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El dólar estadounidense se ubicó en la apertura del viernes 10 de octubre en $18,37 pesos mexicanos. Sin embargo, el peso retrocedió ante presiones externas.
- A media jornada del viernes, el peso retrocedió a una cotización de $18,57 por dólar en el mercado spot.
- Hacia el overnight, se preveía un rango entre $18,48 y $18,65, considerando los factores externos que afectaron el atractivo del peso en la sesión, a la espera de tener mayor claridad el fin de semana y una agenda económica modesta el lunes, según indicó Grupo Financiero Monex.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
Más notas de Dólares
Seguí leyendo
Las 24 horas. La nueva estrategia del ICE para vigilar las redes sociales de migrantes
Buenas noticias del Uscis. Se actualizan los trámites de ciudadanía, green card y permiso de trabajo de EE.UU.
En California. Qué dice la ley AB 495 que impactaría en las familias migrantes de California: ¿Gavin Newsom la firmará?
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Vivir en EE.UU. con parole en 2025: migrantes elegibles y actualizaciones recientes de las reglas del Uscis
- 2
Hasta US$400: Kathy Hochul anuncia cheques de reembolso por inflación en Nueva York
- 3
Buenas noticias para los migrantes en California: blindaje de las leyes para estudiantes y que van contra el ICE
- 4
La medida sobre el control de viajeros con pasaporte estadounidense que ya se aplica desde este 12 de octubre