De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy lunes 13 de octubre

El precio del dólar en México abrió la sesión de este lunes 13 de octubre en $18,5567 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

La cotización de dólar a peso mexicano del 13 de octubre Freepik