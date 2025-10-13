LA NACION
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy lunes 13 de octubre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 13 de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

La cotización de dólar a peso mexicano del 13 de octubre
La cotización de dólar a peso mexicano del 13 de octubre

El precio del dólar en México abrió la sesión de este lunes 13 de octubre en $18,5567 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

La cotización de dólar a peso mexicano del 13 de octubre
La cotización de dólar a peso mexicano del 13 de octubre

Precio del dólar hoy, 13 de octubre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 13 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.

  • Afirme: compra $17,60 / venta $19,10
  • Banco Azteca: compra $16,85 / venta $18,99
  • Banco de México, FIX del viernes: $18,5567
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $18,483 / venta $18,487
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,609
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $18,487
  • Bank of America: compra $17,4216 / venta $19,4932
  • Banorte: compra $17,85 / venta $18,90
  • BBVA Bancomer: compra $17,48 / venta $19,02
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,5567
  • Grupo Financiero Multiva: $18,63
  • Intercam: compra $18,0311 / venta $19,0416
  • Para pagos de obligaciones: $18,383
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,5567
  • Ve por más: compra $18,1596 / venta $18,9596
  • Promedio general: compra $18,1103 / venta $18,7847

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El dólar estadounidense se ubicó en la apertura del viernes 10 de octubre en $18,37 pesos mexicanos. Sin embargo, el peso retrocedió ante presiones externas.
  • A media jornada del viernes, el peso retrocedió a una cotización de $18,57 por dólar en el mercado spot.
  • Hacia el overnight, se preveía un rango entre $18,48 y $18,65, considerando los factores externos que afectaron el atractivo del peso en la sesión, a la espera de tener mayor claridad el fin de semana y una agenda económica modesta el lunes, según indicó Grupo Financiero Monex.
De dólar a peso mexicano: la cotización de este lunes 13 de octubre
De dólar a peso mexicano: la cotización de este lunes 13 de octubre

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
