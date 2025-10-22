De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy miércoles 22 de octubre

El precio del dólar en México este miércoles 22 de octubre abrió con la referencia del martes, cuando la sesión cerró con una depreciación del 0,28%, manteniéndose en el rango de fluctuación entre $18,37 y $18,49. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.