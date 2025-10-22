LA NACION
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy miércoles 22 de octubre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 22 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

El precio del dólar en México este miércoles 22 de octubre abrió con la referencia del martes, cuando la sesión cerró con una depreciación del 0,28%, manteniéndose en el rango de fluctuación entre $18,37 y $18,49. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 22 de octubre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 22 de octubre arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info.

  • Afirme del martes: compra $17,70 / venta $19,10
  • Banco Azteca del martes: compra $17,00 / venta $18,89
  • Banco de México, FIX del martes: $18,4252
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $18,4255 / venta $18,4300
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,4490
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $18,4090
  • Bank of America del martes: compra $17,452 / venta $19,4932
  • Banorte del martes: compra $17,65 / venta $18,75
  • BBVA Bancomer del martes: compra $17,57 / venta $18,71
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $18,4032
  • Grupo Financiero Multiva del martes: $18,42
  • Intercam del martes: compra $17,9247 / venta $18,9431
  • Para pagos de obligaciones del martes: $18,407
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $18,4032
  • Ve por más del martes: compra $18,1258 / venta $18,7408
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles 22 de octubre, abrió con la referencia del martes en $17 a la compra y $18,89 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quienes buscan el precio del dólar hoy en México, el dólar estadounidense cerró la jornada del martes 21 de octubre de 2025 en $18,44 por unidad, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • El peso mexicano experimentó un retroceso y cerró con una depreciación del 0,28% respecto al cierre del día previo, que se había ubicado en $18,39.
  • El fortalecimiento del dólar estadounidense fue un factor clave para determinar cuánto está el dólar en México al cierre. El DXY (Dólar Index) extendió su avance, y registró una ganancia del 0,39% respecto al cierre anterior.
  • Analistas de la financiera señalan que el alza en el precio del dólar estuvo influenciado por la evaluación de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Australia, un evento que logró mitigar algunas de las tensiones comerciales. Adicionalmente, la debilidad observada en la mayoría de las divisas de las economías emergentes contribuyó a la depreciación del peso mexicano.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
