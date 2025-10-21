en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy martes 21 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 21 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este martes 21 de octubre abrió en 18,4032 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 21 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 21 de octubre arranca así, según El Dolar Info.
- Afirme del martes: compra $17,70 / venta $19,10
- Banco Azteca del martes: compra $16,90 / venta $18,89
- Banco de México, FIX del martes: $18,4032
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $18,3895 / venta $18,394
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,42
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $18,389
- Bank of America del martes: compra $17,452 / venta $19,4932
- Banorte del martes: compra $17,60 / venta $18,75
- BBVA Bancomer del martes: compra $17,54 / venta $18,67
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $18,4032
- Grupo Financiero Multiva del martes: $18,42
- Intercam del martes: compra $17,937 / venta $18,943
- Para pagos de obligaciones del martes: $18,407
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $18,4032
- Ve por más del martes: compra $18,0888 / venta $18,7038
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 21 de octubre, abrió en $16,90 a la compra y $18,89 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- De acuerdo con el análisis al cierre del lunes 20 de octubre de 2025, el tipo de cambio dólar de hoy mostró una ligera depreciación para la moneda mexicana.
- El precio del dólar en México al cierre de la sesión se situó en $18,40 por unidad, de acuerdo con un reporte de Monex.
- El movimiento del dólar hoy México (USD/MXN) fue afectado principalmente por el fortalecimiento del dólar a nivel global. El Índice Dólar (DXY) extendió su avance y cerró la jornada del lunes con una ganancia de 0,17%.
- El fortalecimiento del dólar estadounidense se moderó a medida que disminuyó el sentimiento de aversión al riesgo relacionado con las tensiones comerciales con China. En general, la recuperación del dólar ha limitado un avance sostenido del peso.
- Los inversores evalúan varios indicadores económicos clave que influirán en cuánto está el dólar en México durante la semana, señalan analistas de la financiera.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
