De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy jueves 11 de septiembre

Este 11 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación es de 18,592 pesos por unidad. Al inicio de la sesión, el peso mexicano se ve presionado ante el dólar estadounidense, pero recupera terreno después de que se publicaron los datos de inflación en Estados Unidos.

A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 11 de septiembre Freepik