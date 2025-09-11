De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy jueves 11 de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 11 de septiembre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este 11 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación es de 18,592 pesos por unidad. Al inicio de la sesión, el peso mexicano se ve presionado ante el dólar estadounidense, pero recupera terreno después de que se publicaron los datos de inflación en Estados Unidos.
Tipo de cambio dólar de hoy en bancos de México
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 11 de septiembre de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,80 / venta $19,20
- Banco Azteca: compra $17,45 / venta $19,04
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,592
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del miércoles: compra $18,572/ venta $18,577
- Bank of America: compra $17,6678/ venta $19,7239
- BBVA Bancomer: compra $17,74 / venta $18,87
- Multiva: $18,62
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,592
- Ve por más del miércoles: compra $18,2806/ venta $18,8956
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,80 a la compra y $19,20 a la venta este 11 de septiembre. Es el mismo número en la consulta deprecio del dólar hoy en Banco Azteca.
Factores que influyen en el dólar estadounidense hoy y en tiempo real
- Para quienes se preguntan a cómo está el dólar hoy en México o cuánto está el dólar en México en este momento, el valor de referencia es de $18,61 por dólar estadounidense en la apertura del 11 de septiembre de 2025.
- El tipo de cambio dólar de hoy mostró volatilidad alcista en la sesión overnight. Esto representa una ligera depreciación del peso del -0,04% en comparación con el cierre previo.
- El 10 de septiembre de 2025, el peso mexicano cerró la sesión con una apreciación del 0,17%, y se situó en $18,59 por dólar.
- De acuerdo con un análisis de Monex, hoy el peso mexicano inicia la sesión con presiones, después de evaluar la propuesta de aranceles de México a múltiples naciones.
- La divisa mexicana corrige el retroceso tras conocer los datos de inflación en EE.UU.
- El Índice Dólar (DXY) avanza un 0,22%, previo a conocer el reporte de inflación al consumidor en EE.UU.
- Monex proyecta que el precio del dólar a peso mexicano cerrará el año 2025 en $19,00 por unidad.
Pronóstico del dólar a peso mexicano
- El reporte de inflación al consumidor en Estados Unidos es un dato crucial que los inversores esperan conocer para ajustar sus expectativas sobre posibles recortes en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal (FED).
- La inflación al productor en EE.UU. también es relevante; una contracción en este índice, como el -0,1% en agosto (inferior a lo previsto), puede favorecer la apreciación del peso mexicano.
- Las decisiones y expectativas de recortes más agresivos sobre la tasa de interés de referencia de la FED impactan significativamente el tipo de cambio.
- Las propuestas de imposición de aranceles por parte de México a otras naciones pueden generar presión inicial de depreciación sobre el peso.
- La estimación de Monex sobre el precio del dólar a peso mexicano al final del año se basa en el análisis de las trayectorias de política monetaria del Banco de México (Banxico) y la FED, su impacto en el atractivo de la tasa de interés local, y el desempeño general de la economía mexicana en un entorno de persistente incertidumbre arancelaria.
En resumen, el dólar hoy México refleja una interacción compleja de factores económicos, globales y locales. Todos influyen en el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense.
