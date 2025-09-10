De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy miércoles 10 de septiembre

Este 10 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación es de 18,6353 pesos por unidad. Al comenzar la jornada, el precio del dólar hoy en México se ve impactado por una corrección del peso mexicano, a la espera de que se publiquen datos de economía en Estados Unidos.

A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 10 de septiembre Freepik