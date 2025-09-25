De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy jueves 25 de septiembre

El precio del dólar en México abrió este jueves 25 de septiembre en 18,4312 pesos por unidad en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

La cotización del dólar a peso mexicano de este jueves 25 de septiembre Pixabay