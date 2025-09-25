en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy jueves 25 de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 25 de septiembre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México abrió este jueves 25 de septiembre en 18,4312 pesos por unidad en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.
Precio del dólar hoy en México
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó así el 25 de septiembre, según El Dolar Info.
- Afirme: compra $17,60 / venta $19,00
- Banco Azteca del miércoles: compra $17,20 / venta $18,89
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,4312.
- Banco de México, interbancario 48 hs del miércoles: compra $18,4035/ venta $18,408.
- Bank of America: compra $17,452/ venta $19,4932
- BBVA Bancomer: compra $17,57/ venta $18,70
- Multiva: $18,45
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $18,4312
Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización
- Al cierre de la jornada del 24 de septiembre, el precio del dólar hoy en México experimentó un fortalecimiento, lo que provocó una depreciación en el dólar a peso mexicano.
- El precio del dólar hoy: peso mexicano cerró la sesión en $18,43 por dólar.
- El peso mexicano presentó una depreciación de -0,38% respecto al cierre anterior (del 23 de septiembre).
- El Índice Dólar (DXY) repuntó y cerró con una ganancia del 0,62% respecto al final de la sesión previa.
- De acuerdo con un análisis de Monex, durante la media jornada del 24 de septiembre de 2025, el peso ya se había cedido terreno, con una cotización de $18,42 por dólar en el mercado spot.
- En México, se destacó el reporte de la inflación de la primera quincena de septiembre, que se ubicó en 0,18%, ligeramente por debajo de la previsión del mercado (0,19%).
- Además, se mantiene la expectativa por el reporte del PIB en EE.UU. y la decisión de política monetaria de Banxico (Banco de México).
