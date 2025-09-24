LA NACION

De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy miércoles 24 de septiembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cuánto está hoy 24 de septiembre en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

El precio del dólar hoy en México, el tipo de cambio del miércoles 24 de septiembre
El precio del dólar en México cerró el 23 de septiembre en un rango de fluctuación entre $18,29 y $18,39 pesos por unidad. Es decir, con una apreciación del 0,03% para el peso mexicano. Con este dato como referencia, los mercados abrirán hoy 24 de septiembre atentos a los movimientos en la política monetaria. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: el tipo de cambio del 24 de septiembre
14:27 | Tipo de cambio dólar de hoy en bancos de México

La conversión de dólar a peso mexicano arrancó con la siguiente referencia del 23 de septiembre, según El Dolar Info.

  • Afirme del martes: compra $17,60 / venta $19,00
  • Banco Azteca del martes: compra $19,20 / venta $18,84
  • Banco de México, FIX del martes: $18,3232
  • Banco de México, interbancario 48 hs del martes: compra $18,3155/ venta $18,3210
  • Bank of America del martes: compra $17,3913/ venta $19,4175
  • BBVA Bancomer del martes: compra $17,50 / venta $18,64
  • Multiva del martes: $18,42
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $18,4082

14:33 | Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones

  • El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
La cotización del dólar a peso mexicano
14:50 | Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización

  • El precio del dólar cerró la jornada del martes 23 de septiembre con el peso mexicano en una cotización de $18,35 por dólar.
  • Esta cifra representa un avance para el peso, que registró una apreciación de 0,03% con respecto a la jornada anterior (del 22 de septiembre).
  • Este cierre indica que el peso se mantiene al alza frente al dólar, precisan analistas de Monex al final de la sesión.
  • El movimiento del dólar en México se vio directamente influenciado por el comportamiento del dólar estadounidense a nivel global.
  • La apreciación del peso fue favorecida por un debilitamiento del dólar, medido a través del DXY, que retrocedió -0,11% en comparación con el final previo.
  • La debilidad del dólar se atribuyó a los comentarios cautelosos de Jerome Powell respecto a la posible flexibilización de la política monetaria de la Rserva Federal (FED).
  • Hacia el overnight, el precio del dólar en tiempo real (o el estimado de fluctuación) se situaría en un rango de entre $18,28 y $18,38.
