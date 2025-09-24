De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy miércoles 24 de septiembre

El precio del dólar en México cerró el 23 de septiembre en un rango de fluctuación entre $18,29 y $18,39 pesos por unidad. Es decir, con una apreciación del 0,03% para el peso mexicano. Con este dato como referencia, los mercados abrirán hoy 24 de septiembre atentos a los movimientos en la política monetaria. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

14:27 | Tipo de cambio dólar de hoy en bancos de México

La conversión de dólar a peso mexicano arrancó con la siguiente referencia del 23 de septiembre, según El Dolar Info.

Afirme del martes: compra $17,60 / venta $19,00

compra $17,60 / venta $19,00 Banco Azteca del martes: compra $19,20 / venta $18,84

compra $19,20 / venta $18,84 Banco de México, FIX del martes: $18,3232

$18,3232 Banco de México, interbancario 48 hs del martes: compra $18,3155/ venta $18,3210

del martes: compra $18,3155/ venta $18,3210 Bank of America del martes: compra $17,3913/ venta $19,4175

compra $17,3913/ venta $19,4175 BBVA Bancomer del martes : compra $17,50 / venta $18,64

: compra $17,50 / venta $18,64 Multiva del martes: $18,42

$18,42 SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $18,4082

14:33 | Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones

El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil : uno al mediodía ( FIX ) y otro al cierre de operaciones ( cierre de jornada ), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.

: uno al mediodía ( ) y otro al cierre de operaciones ( ), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado. El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.

se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía. La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios , que se publica en el DOF un día después.

, que se publica en el DOF un día después. El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.

14:50 | Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización