De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy miércoles 24 de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cuánto está hoy 24 de septiembre en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
LA NACION
El precio del dólar en México cerró el 23 de septiembre en un rango de fluctuación entre $18,29 y $18,39 pesos por unidad. Es decir, con una apreciación del 0,03% para el peso mexicano. Con este dato como referencia, los mercados abrirán hoy 24 de septiembre atentos a los movimientos en la política monetaria. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.
14:27 | Tipo de cambio dólar de hoy en bancos de México
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó con la siguiente referencia del 23 de septiembre, según El Dolar Info.
- Afirme del martes: compra $17,60 / venta $19,00
- Banco Azteca del martes: compra $19,20 / venta $18,84
- Banco de México, FIX del martes: $18,3232
- Banco de México, interbancario 48 hs del martes: compra $18,3155/ venta $18,3210
- Bank of America del martes: compra $17,3913/ venta $19,4175
- BBVA Bancomer del martes: compra $17,50 / venta $18,64
- Multiva del martes: $18,42
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $18,4082
14:33 | Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
14:50 | Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización
- El precio del dólar cerró la jornada del martes 23 de septiembre con el peso mexicano en una cotización de $18,35 por dólar.
- Esta cifra representa un avance para el peso, que registró una apreciación de 0,03% con respecto a la jornada anterior (del 22 de septiembre).
- Este cierre indica que el peso se mantiene al alza frente al dólar, precisan analistas de Monex al final de la sesión.
- El movimiento del dólar en México se vio directamente influenciado por el comportamiento del dólar estadounidense a nivel global.
- La apreciación del peso fue favorecida por un debilitamiento del dólar, medido a través del DXY, que retrocedió -0,11% en comparación con el final previo.
- La debilidad del dólar se atribuyó a los comentarios cautelosos de Jerome Powell respecto a la posible flexibilización de la política monetaria de la Rserva Federal (FED).
- Hacia el overnight, el precio del dólar en tiempo real (o el estimado de fluctuación) se situaría en un rango de entre $18,28 y $18,38.
