De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy martes 30 de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 30 de septiembre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México cerró la jornada del 29 de septiembre con una apreciación de 0,02%, y se mantuvo en un rango de fluctuación entre $18,28 y $18,37. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.
Precio del dólar hoy en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 30 de septiembre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.
- Afirme del lunes: compra $17,60 / venta $19,00
- Banco Azteca del lunes: compra $17,15 / venta $18,79
- Banco de México, FIX del lunes: $18,3507
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del lunes: compra $18,3320 / venta $18,3370
- Bank of America del lunes: compra $17,3611/ venta $19,4175
- BBVA Bancomer del lunes: compra $17,51 / venta $18,64
- Multiva: $18,41
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del lunes: $18,3825
- Ve por más del lunes: compra $18,0536 / venta $18,6686
Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización
- Para los inversores y el público en general que busca saber a cómo está el dólar en México, la jornada del 29 de septiembre de 2025 concluyó con el dólar estadounidense a peso mexicano con un registro de $18,36 por unidad.
- Un reporte al cierre de Monex precisa que precio del dólar se mantuvo en un rango ajustado, influenciado por la dinámica económica y la incertidumbre en Estados Unidos.
- El dólar a peso mexicano registró una apreciación del peso de 0,02% respecto al cierre anterior (del viernes 26 de septiembre), el cual se había ubicado en $18,37.
- Para el periodo overnight, se estima que el precio del dólar oscile en un rango entre $18,2 y $18,42, mientras el mercado espera nuevos reportes económicos.
- El comportamiento del dólar estadounidense (medido por el índice DXY) retrocedió 0,20% al cierre del 29 de septiembre de 2025.
- Los analistas de la financiera precisan que este retroceso se debió a la incertidumbre relacionada con el posible cierre del gobierno estadounidense, si no se aprueba un paquete de endeudamiento de corto plazo antes del 1º de octubre.
Agregan que para el corto plazo, los operadores estarán centrando su atención en varios eventos económicos, tanto en México como en EE.UU., que influirán en el precio del dólar a peso mexicano.
