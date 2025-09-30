De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy martes 30 de septiembre

El precio del dólar en México cerró la jornada del 29 de septiembre con una apreciación de 0,02%, y se mantuvo en un rango de fluctuación entre $18,28 y $18,37. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

En la sesión del lunes, el peso mostró una ligera apreciación Pixabay