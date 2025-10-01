De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy miércoles 1º de octubre

El precio del dólar en México cerró la jornada del 30 de septiembre con una apreciación de 0,08%, y se mantuvo en un rango de fluctuación entre $18,30 y $18,38. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

El peso mexicano cerró la sesión del martes 30 de septiembre con una apreciación Freepik