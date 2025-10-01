LA NACION
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy miércoles 1º de octubre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 1º de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 1º de octubre de 2025
El precio del dólar en México cerró la jornada del 30 de septiembre con una apreciación de 0,08%, y se mantuvo en un rango de fluctuación entre $18,30 y $18,38. Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

El peso mexicano cerró la sesión del martes 30 de septiembre con una apreciación
Precio del dólar hoy en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 1º de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.

  • Afirme del martes: compra $17,60 / venta $19,00
  • Banco Azteca del martes: compra $19,10 / venta $18,79
  • Banco de México, FIX del martes: $18,3342
  • Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del martes: compra $18,3300/ venta $18,3340
  • Bank of America del martes: compra $17,3913 / venta $19,4175
  • BBVA Bancomer del martes: compra $17,47 / venta $18,60
  • Multiva del martes: $18,41
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $18,3825
  • Ve por más del martes: compra $18,0127 / venta $18,6277

Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones

  • El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
De dólar a peso mexicano: la cotización de este miércoles 1º de octubre de 2025
Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización

  • El dólar en México cerró la sesión del martes 30 de septiembre de 2025 con el precio en $18,32 por unidad, de acuerdo con un análisis de Monex.
  • La cotización representa un avance significativo, ya que el peso mexicano se apreció un 0,22% frente al cierre previo, del lunes 29 de septiembre.
  • Para la sesión overnight, se estima que el precio del dólar a peso mexicano (USD/MXN) oscile en un rango entre $18,23 y $18,40.
  • La apreciación del peso se vio impulsada principalmente por la debilidad del billete americano.
  • Este debilitamiento del dólar estadounidense se atribuye al nerviosismo de los inversores ante un posible cierre de gobierno en Estados Unidos.
  • El Índice Dólar (DXY) retrocedió, y finalizó la jornada del martes con una pérdida del 0,08% respecto al cierre anterior.
  • Un reporte de la financiera señala que la divisa de México ha incrementado su relevancia. Con cifras a abril de 2025, el peso se ubica como la 14va divisa más operada en el mundo; subió dos posiciones respecto a 2022.
