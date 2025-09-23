en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy martes 23 de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 23 de septiembre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este 23 de septiembre, el precio del dólar en México es de 18.4082, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). En esta jornada, el comportamiento del tipo de cambio está influenciado por los datos económicos, locales y de Estados Unidos.
Precio del dólar hoy en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 23 de septiembre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.
- Afirme: compra $17,60 / venta $19,00
- Banco Azteca: compra $19,20 / venta $18,84
- Banco de México, FIX del lunes: $18,4082
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del lunes: compra $18,3965/ venta $18,4000
- Bank of America: compra $17,3913/ venta $19,4175
- BBVA Bancomer: compra $17,50 / venta $18,64
- Multiva: $18,42
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4082
- Ve por más del lunes: compra $18,0461/ venta $18,6611.
Factores que influyen en el dólar estadounidense hoy y en tiempo real
- A media jornada de la sesión del lunes, el precio del dólar en el mercado spot (o interbancario, que sirve como referencia para el Tipo de cambio dólar de hoy), se cotizó en un nivel de $18,40 por dólar.
- Este valor representa una apreciación del peso de 0,03% respecto al cierre previo, del viernes 19 de septiembre; también refleja un retroceso semanal de -0,21%
- El precio del dólar hoy en México en el mercado interbancario ha oscilado cerca del nivel de $18,36.
- Se espera que la paridad USD/MXN se mantenga en un rango de fluctuación entre $18,36 y $18,45 pesos por dólar.
- Un reporte de Monex advierte que el dólar se mantiene presionado a la baja, con el Índice DXY (que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas) en depreciación de 0,29% a media sesión.
Pronóstico del dólar a peso mexicano
- Analistas de Monex indican que, recientemente, el dólar hoy México ha mostrado un comportamiento mixto, influenciado por decisiones de política monetaria y datos económicos tanto locales como en Estados Unidos.
- Los inversores están atentos al reporte de inflación PCE en EE.UU., ya que un incremento superior al previsto por el mercado (2.7% anual) podría mitigar el optimismo sobre la flexibilización de la política monetaria.
- También se espera que el jueves, el Banco de México (Banxico) realice un recorte de 25 pb en su tasa de interés de referencia.
Más notas de De dólar a peso mexicano
Seguí leyendo
¿Quiénes podrán perderlo? Un nuevo proyecto de ley impactará en los pasaportes de Estados Unidos
Cargamento ilegal. Es mexicano e intentó ingresar a Texas con más de US$840 mil en su Ford Explorer, pero la CBP lo descubrió
Sunny's Steakhouse. Este es el mejor restaurante de Florida, para comer delicioso, según un ranking
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Eclipse solar desde Estados Unidos: hora y cómo mirar en vivo el fenómeno de este 21 de septiembre
- 2
Green card caducada: cuáles son los requisitos para renovarla en 2025
- 3
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 22 al 26 de septiembre de 2025
- 4
Fin de la cobertura médica en Nueva York: quiénes quedan fuera del Plan Esencial y qué dijo Kathy Hochul