en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy miércoles 8 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 8 de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México abrió la jornada de este 8 de octubre en $20.60400, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.
Precio del dólar hoy en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 8 de octubre arranca con la siguiente referencia, según El Dolar Info.
- Afirme: compra $17,50 / venta $19,00
- Banco Azteca del martes: compra $16,90 / venta $18,84
- Banco de México, FIX cierre del martes: $18,3762.
- Bank of America: compra $17,452/ venta $19,4932-
- BBVA Bancomer: compra $17,54 / venta $18,67.
- Multiva del martes: $18,44
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,762
- Ve por más: compra $18,1759 / venta $18,7909.
A cómo empezó el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra comenzó en $16,90 a la compra y $18,84 a la venta este 8 de octubre. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
La cotización de dólar a peso mexicano hoy
- El tipo de cambio de dólar del 7 de octubre tuvo movimientos relevantes al cierre de la sesión. Se registró una cotización de $18,40 por dólar.
- El precio del dólar reflejó una depreciación del peso de 0,34% respecto al cierre anterior.
- El valor exacto del tipo de cambio peso dólar en la tabla de divisas se ubicó en 18,3996 pesos.
- La depreciación del peso fue causada por el fortalecimiento del dólar estadounidense.
- El índice DXY (que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de otras monedas) se mantuvo al alza y cerró con una ganancia de 0,54% respecto al cierre previo.
- El peso mexicano se vio afectado por el fortalecimiento del dólar, además de por un sentimiento general de incertidumbre en los mercados.
Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
