De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy martes 7 de octubre

El precio del dólar en México abrió la jornada del 7 de octubre en 18,3528 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

A cómo está el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, está en $17 a la compra y $18,84 a la venta este 7 de octubre. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.