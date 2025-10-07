LA NACION
en vivo

De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy martes 7 de octubre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 7 de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

La falta de dólares lleva a postergar pagos
La cotización de dólar a peso mexicano de este martes 7 de octubre

El precio del dólar en México abrió la jornada del 7 de octubre en 18,3528 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.

A cómo está el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, está en $17 a la compra y $18,84 a la venta este 7 de octubre. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Las plataformas fintech presentan cotizaciones de dólares a pesos mexicanos en tiempo real
Las plataformas fintech presentan cotizaciones de dólares a pesos mexicanos en tiempo realFreepik

Precio del dólar hoy en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 7 de octubre arranca de esta manera, según El Dolar Info.

  • Afirme: compra $17,50 / venta $19,00
  • Banco Azteca: compra $17 / venta $18,84
  • Banco de México, FIX cierre del lunes: $18,3528.
  • Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del lunes: compra $18,3783/ venta $18,383
  • Bank of America: compra $17,4216/ venta $19,4553
  • BBVA Bancomer: compra $17,48 / venta $18,62.
  • Multiva: $18,37
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,3528.
  • Ve por más: compra $17,9359 / venta $18,7359.

Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones

  • El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
De dólar a peso mexicano: la cotización de este martes 7 de octubre
De dólar a peso mexicano: la cotización de este martes 7 de octubreFreepik

Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización

  • El lunes 6 de octubre, el peso avanzó y cerró en una cotización de $18,34 por dólar, lo que representó una apreciación para la moneda mexicana del 0,30% respecto al cierre previo.
  • El peso demostró ser resiliente frente al billete americano y se vio favorecido por una corrección bajista posterior a la apertura.
  • Se destacó la publicación de la confianza del consumidor en México, la cual experimentó una disminución, situándose en 46,5 puntos en septiembre, frente 46,7 que era la cifra previa.
  • Se estima que el dólar podría oscilar en un rango de entre $18,29 y $18,40 para este 7 de octubre.
Más leídas de Estados Unidos
  1. Trabaja en una hamburguesería de California y encontró una serpiente en el estacionamiento
    1

    Trabaja en una hamburguesería de California y encontró una serpiente en el estacionamiento: “¡Por favor, ayuden!”

  2. Son argentinos, tuvieron un accidente en EE.UU. con su casa móvil y su visa está a punto de vencer
    2

    Son argentinos, tuvieron un accidente en EE.UU. con su casa móvil y su visa está a punto de vencer: atrapados en Alaska

  3. Pagarán casi un millón de dólares para mover un roble de 400 años y salvarlo de ser talado
    3

    En Texas: pagarán casi un millón de dólares para mover un roble de 400 años y salvarlo de ser talado

  4. Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo
    4

    ¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas

Cargando banners ...