De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy martes 7 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 7 de octubre en México; revisa la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México abrió la jornada del 7 de octubre en 18,3528 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta la cotización de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, está en $17 a la compra y $18,84 a la venta este 7 de octubre. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Precio del dólar hoy en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 7 de octubre arranca de esta manera, según El Dolar Info.
- Afirme: compra $17,50 / venta $19,00
- Banco Azteca: compra $17 / venta $18,84
- Banco de México, FIX cierre del lunes: $18,3528.
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del lunes: compra $18,3783/ venta $18,383
- Bank of America: compra $17,4216/ venta $19,4553
- BBVA Bancomer: compra $17,48 / venta $18,62.
- Multiva: $18,37
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,3528.
- Ve por más: compra $17,9359 / venta $18,7359.
Precio del dólar hoy en México: las actualizaciones
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
Pronóstico del dólar a peso mexicano: el cierre de la cotización
- El lunes 6 de octubre, el peso avanzó y cerró en una cotización de $18,34 por dólar, lo que representó una apreciación para la moneda mexicana del 0,30% respecto al cierre previo.
- El peso demostró ser resiliente frente al billete americano y se vio favorecido por una corrección bajista posterior a la apertura.
- Se destacó la publicación de la confianza del consumidor en México, la cual experimentó una disminución, situándose en 46,5 puntos en septiembre, frente 46,7 que era la cifra previa.
- Se estima que el dólar podría oscilar en un rango de entre $18,29 y $18,40 para este 7 de octubre.
