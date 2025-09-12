De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy viernes 12 de septiembre

Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,35 a la compra y $18,94 a la venta este 12 de septiembre. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.

A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 12 de septiembre Freepik