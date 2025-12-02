La policía de Sweetwater ejecutó este domingo el arresto de cinco argentinos mayores de edad en las inmediaciones de un centro comercial de Miami, tras detectar movimientos sospechosos en varios locales de indumentaria. Los agentes de seguridad interrumpieron el itinerario de los viajeros, quienes tenían en su poder mercadería sustraída mediante maniobras de ocultamiento en equipajes de mano.

De dónde son los argentinos detenidos en Miami por el robo a un shopping

Según los informes policiales y la actividad de los acusados en las redes sociales, gran parte del grupo vive en la provincia de Mendoza. Tanto la investigación preliminar como la primera audiencia judicial ratificaron este origen común. El perfil de Facebook de Juan Pablo Rua, por ejemplo, lo sitúa en esa ciudad del oeste, una coincidencia que se repite entre el resto de los viajeros.

Se confirmó que gran parte de los hombres del grupo es mendocino Felix Mizioznikov

La audiencia judicial celebrada este lunes ante la magistrada Mindy Glazer confirmó la nacionalidad de los detenidos. Durante el intercambio en la corte, se produjo un diálogo específico sobre este punto. La jueza interrogó a uno de los hombres sobre su lugar de origen. La respuesta del acusado fue directa: “De Argentina”.

Los cinco sospechosos tenían programado su vuelo de regreso al país para este miércoles, un plan que quedó trunco tras el operativo de seguridad. Entre los detalles personales, trascendió que Mauricio Ariel Aparo se dedica a la actividad comercial.

Quiénes son y qué cargos que enfrentan

Las autoridades de seguridad del estado de Florida divulgaron los nombres completos y las edades de los cinco hombres. La lista oficial incluye a Diego Luis Xicatto, de 46 años, y a Sebastián Luis Moya, de 41. También figuran en la nómina Mauricio Ariel Aparo-Orlando y Juan Manuel Zuloaga-Arenas, ambos de 49 años. Cierra el listado Juan Pablo Rua, de 45.

El departamento de policía los acusa formalmente de orquestar un plan para defraudar y de cometer robo minorista. Según la investigación, los sujetos mantienen vínculos de amistad entre sí. La justicia estadounidense califica estas acciones con severidad, especialmente al considerar la premeditación en el accionar conjunto dentro del centro comercial.

Cómo llevó a cabo este grupo los robos en el Dolphon Mall

El raid delictivo abarcó varios locales de indumentaria reconocidos dentro del Dolphin Mall. Las cámaras de seguridad del establecimiento resultaron claves para detectar el modus operandi. Los registros fílmicos muestran el momento en que los sospechosos ingresaron a una sucursal de la cadena Burlington. En ese sitio tomaron equipaje y salieron del local sin realizar el pago correspondiente de esos artículos.

La maniobra continuó en otras tiendas. El grupo ingresó a un local de la marca Columbia. Allí utilizaron las valijas obtenidas minutos antes para ocultar nuevas prendas y separarlas de los exhibidores. Esta misma metodología de ocultamiento se repitió durante su paso por la tienda North Face.

El grupo utilizó valijas sustraídas en Burlington para ocultar prendas de otros locales Foto Google Maps

Los oficiales de la Sweetwater Police interceptaron a los hombres en una parada de autobuses cercana al centro comercial. Al momento de la requisa, dos de los individuos portaban artículos por un valor aproximado de 950 dólares. Los otros tres tenían en su poder productos valuados en más de 1100 dólares. La suma total de la mercadería recuperada supera los 2000 dólares.

El vocero policial Álvaro Zabaleta explicó el contexto del arresto y mencionó el despliegue especial vigente en la zona. “Son adultos que pensaron que podían venir y llevarse cosas sin pagar, pero no tuvieron en cuenta que tenemos en marcha la ‘Operación Fiestas Seguras’, y por eso los atrapamos”, detalló el funcionario.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.