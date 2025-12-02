Qué se sabe del robo que hicieron cinco argentinos en el shopping de Miami

Un grupo de turistas argentinos permanece detenido en el estado de Florida tras un operativo policial desplegado este último domingo en un conocido centro comercial de Miami. Las fuerzas de seguridad de Sweetwater arrestaron a los hombres bajo la acusación de ejecutar un plan sistemático para sustraer mercadería de diversas tiendas de indumentaria mediante el uso de valijas robadas en el lugar.

Quiénes son los detenidos y cuál es su origen

La policía local identificó a los cinco sospechosos tras revisar sus documentos y cotejar la información con los reportes de ingreso al país. Los hombres acusados son Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45 años.

Diego Luis Xiccato y Juan Manuel Zuloaga Arenas figuran entre los cinco detenidos identificados por las autoridades

La información preliminar y los perfiles en redes sociales como Facebook indican que la mayoría del grupo reside en la provincia de Mendoza. Los reportes oficiales confirman que los implicados se conocían entre sí y actuaban en conjunto. Las autoridades señalaron que los cinco hombres tenían pasajes aéreos para retornar a la Argentina este miércoles, dato que refuerza la hipótesis de un delito cometido durante el final de su estadía turística.

Cómo funcionaba la logística delictiva dentro del mall

El departamento de policía de Sweetwater basó las detenciones en el análisis de las cámaras de seguridad del Dolphin Mall. Las imágenes captaron una secuencia de acciones coordinadas que permitieron a los investigadores reconstruir el modus operandi del grupo. La maniobra comenzó en la tienda Burlington.

Allí, los sospechosos tomaron equipaje y salieron del local sin abonar los productos. Una vez con las valijas en su poder, los hombres se dirigieron a otros comercios dentro del complejo. Los registros fílmicos los ubican ingresando a locales de marcas reconocidas como Columbia y The North Face.

La estrategia consistía en separar los artículos de las estanterías y ocultarlos dentro del equipaje previamente sustraído. Esta técnica les permitía salir de las tiendas con la mercadería escondida, simulando ser compradores que simplemente transportaban sus pertenencias.

La operación continuó en una tienda de Tommy Hilfiger. En este punto, el grupo se dividió. Las cámaras de seguridad mostraron cómo se dispersaban para dificultar el control por parte de los empleados y guardias de seguridad privada. La coordinación entre ellos resultó evidente para los operadores de monitoreo, quienes alertaron a los efectivos policiales asignados a la zona.

Qué incautaron las fuerzas de seguridad durante el arresto

El operativo de detención se realizó en dos instancias simultáneas. Los agentes interceptaron a dos de los sospechosos en una parada de colectivos ubicada en las inmediaciones del centro comercial. Al requisarlos, la policía encontró en su poder mercadería robada valuada en aproximadamente 950 dólares.

Los imputados utilizaron valijas sustraídas en la tienda Burlington para ocultar la indumentaria Felix Mizioznikov

Los otros tres integrantes del grupo cayeron detenidos dentro de las instalaciones del shopping. La requisa arrojó un saldo de artículos sustraídos por un valor superior a los 1100 dólares. La suma total de los productos recuperados por las autoridades supera los 2000 dólares.

El vocero de la policía de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, brindó declaraciones sobre el perfil de los detenidos. El funcionario destacó la edad de los implicados y la premeditación del acto. Zabaleta afirmó: “Son adultos que pensaron que podían venir y llevarse cosas sin pagar, pero no tuvieron en cuenta que tenemos en marcha la Operación Fiestas Seguras”.

Cuáles son los cargos que enfrenta el grupo

La fiscalía interviniente imputó a los cinco argentinos por múltiples delitos, según la legislación del estado de Florida. Los cargos principales incluyen robo minorista y esquema organizado para defraudar. La figura de esquema organizado agrava la situación procesal al indicar una planificación previa y la participación de múltiples actores con roles definidos.

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de los hombres a los locales de Columbia y The North Face Joe Raedle - Getty Images North America

Las autoridades de Sweetwater Police remarcaron la vigencia de la “Operación Fiestas Seguras”. Este despliegue especial busca prevenir delitos contra la propiedad durante la temporada alta de compras. Zabaleta enfatizó la postura de la fuerza ante estos hechos: “Mantenemos nuestro mensaje a la comunidad: si vienen a robar y cometer delitos, no lo van a poder hacer en el Dolphin Mall porque tenemos tolerancia cero con la criminalidad”.

