Cada vez se conocen más detalles de la vida de Brett Flores, el okupa que se niega a abandonar una casa de Queens, Nueva York, que fue comprada por una familia por un valor de US$2 millones. En ese sentido, se supo que trabajó como modelo en Estados Unidos y que realizó sesiones de fotos con poca ropa para diversas revistas. Sin embargo, eso no es todo: fue arrestado en diciembre pasado por presuntamente agredir a su esposa en la propiedad donde se instaló de manera ilegal.

Desde que trascendió en los medios de comunicación, el caso tomó una gran relevancia. Los damnificados son Joseph y Susana Landa, un matrimonio que administra una importante empresa de diseño de interiores. Ambos compraron la casa de sus sueños en octubre de 2023 en el barrio de Douglaston y Little Neck, precisamente junto a la residencia de uno de sus hijos, en la misma cuadra. Allí planeaban mudarse, junto a su hijo Alex, que tiene síndrome de Down, luego de jubilarse.

A la izquierda, la casa tomada por el ocupa; a la derecha, la propiedad de familiar de Joseph y Susana Landa Captura de pantalla de Abc7ny.com

No obstante, después de firmar la escritura, se encontraron con un obstáculo impensado: alguien vivía allí y no estaba dispuesto a irse. “La señora y el señor Landa, o cualquiera de sus representantes, no cuentan bajo ningún concepto con mi consentimiento para entrar aquí a mi residencia”, decía el insólito cartel que el okupa dejó en la puerta. Desde entonces, ambas partes comenzaron una batalla legal que tendrá en abril su próxima audiencia.

De modelo a okupa: quién es Brett Flores, el hombre que se instaló en una mansión en Queens

Lo primero que se supo de Brett Flores, un enfermero de 32 años que tiene un hijo, es que trabajaba como cuidador de Bernand Fernández, el propietario anterior de la casa en Queens, Nueva York. Según declaró ante la Justicia, Fernández murió el 12 de enero de 2023 a sus 80 años y, antes de fallecer, le dio permiso oral para quedarse en esa mansión. Aunque no pudo presentar pruebas que respaldaran esa versión, encontró un vacío legal para entorpecer el juicio y permanecer allí: se declaró en quiebra.

Brett Flores, de modelo a okupa Homme Manifesto

Desde entonces, su nombre y su rostro empezaron a viralizarse en las redes sociales. Por eso, no pasó demasiado tiempo hasta que comenzaron a conocerse más detalles de su pasado. Uno de los datos que más llamó la atención fue que trabajó como modelo en EE.UU. y realizó varias sesiones fotográficas sensuales.

Flores posó ante la cámara para la edición de octubre de 2020 de la revista Homme Manifesto. En algunas imágenes, aparece con la ropa mojada, mientras que en otras está completamente desnudo y utiliza una almohada para taparse las partes íntimas.

Además de okupa, tiene otra batalla legal por supuestas agresiones a su esposa

El hombre no solo tiene problemas ante la Justicia por instalarse de manera ilegal en una mansión de Queens y negarse a abandonarla, sino que también tiene una cita en la corte por cargos de agresión a su esposa, según informó Daily Mail.

Brett Flores, el okupa ilegal, filmado por una cámara de seguridad Captura de pantalla de Fox News

Una mañana de diciembre de 2023, agentes de la Policía de Nueva York fueron llamados a la casa que Flores se niega a abandonar. Según trascendió, él discutía con su pareja por temas relacionados con su bebé, que estaba en el hospital por una enfermedad respiratoria.

La mujer empezó a grabar el momento y fue entonces que Flores la empujó y la arrojó al suelo, lo que le provocó dolores en su brazo izquierdo y en la pelvis. Los agentes decidieron arrestarlo, aunque luego de unas horas lo dejaron en libertad.