De los más buscados por el FBI: quién es Ryan Wedding, el exdeportista detenido en México vinculado con el Cartel de Sinaloa

Ryan Wedding, exdeportista olímpico canadiense, fue detenido en México por autoridades de Estados Unidos, acusado por presunto vínculo con el Cartel de Sinaloa. El exsnowboarder figuraba además entre los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI) y se ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Capturan a Ryan Wedding, vinculado con el Cartel de Sinaloa

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que Wedding está acusado de liderar una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y asesinatos, con operaciones que se extendían por Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, según informó CNN.

Wedding fue detenido en México en la noche del jueves 22 de enero. Lo trasladaron a Estados Unidos a través de la FTOC (división del FBI que combate el crimen organizado transnacional) para comparecer ante la Justicia.

Capturan a Ryan Wedding, uno de los más buscados por el FBI, vinculado al Cartel de Sinaloa (FBI)

De acuerdo con las investigaciones, la estructura delictiva que presuntamente encabezaba generaba más de 1000 millones de dólares anuales en ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico. Durante meses, las autoridades consideraron que el exatleta se encontraba en México bajo la protección del Cartel de Sinaloa.

Según la ficha oficial del FBI, Ryan Wedding fue incluido en la lista de los más buscados, con una recompensa de 15 millones de dólares, luego de que el monto se incrementara en noviembre pasado a cambio de información relacionada con el presunto asesinato de un testigo.

¿De qué se le acusa a Ryan Wedding?

Conspiración para distribuir y poseer cocaína con fines de distribución,

Asesinato en relación con una empresa criminal continua,

Manipulación de testigos, víctimas o informantes,

Lavado de dinero.

¿Quién es Ryan Wedding, el exatleta olímpico acusado de narcotráfico?

Ryan Wedding es un exdeportista olímpico canadiense que destacó en los deportes de invierno. El 27 de febrero de 1999 obtuvo una medalla de bronce en la prueba de eslalon gigante paralelo masculino durante el Campeonato Juvenil de ese año, de acuerdo con ABC News.

Ficha de búsqueda del FBI para Ryan Wedding (FBI)

Posteriormente, el 8 de marzo de 2001, ganó la medalla de plata en la prueba de eslalon gigante en la misma competencia. Un año después, el 14 de febrero de 2002, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City, donde finalizó en la posición 24 del eslalon gigante paralelo.

Su carrera deportiva quedó opacada por sus problemas con la justicia. En junio de 2008, Wedding fue arrestado en San Diego y acusado de conspiración para distribuir cocaína. Según la denuncia federal, participó en la compra de 24 kilos de la droga a una fuente encubierta del FBI, como parte de una red con sede en Vancouver.

El 30 de noviembre de 2009, fue declarado culpable y, en mayo de 2010, un juez federal lo condenó a 48 meses de prisión. Wedding recuperó su libertad el 7 de diciembre de 2011.

Las autoridades indicaron que, tras su liberación, fundó una nueva organización criminal, lo que llevó a que en 2015 la Policía Montada de Canadá presentara cargos en Toronto y Montreal por conspiración y tráfico de cocaína, además de emitir una orden de arresto en su contra.

Asesinatos ligados a la escalada criminal de Wedding

En noviembre de 2023, dos padres fueron asesinados frente a su hija —quien también resultó herida— en un caso de confusión de identidad ocurrido en Ontario. Según las investigaciones, Wedding y uno de sus socios, el canadiense Andrew Clark, habrían ordenado el ataque como represalia contra un narcotraficante que presuntamente les robó 300 kilos de cocaína.

Captura de Ryan Wedding (Embajada de Estados Unidos)

Durante 2024, se registraron otros homicidios en Ontario relacionados con la misma red criminal, incluido uno por deudas de drogas. A mediados de ese año, las autoridades emitieron una orden judicial con seis cargos contra Wedding y Clark por asesinato y tráfico de cocaína, lo que reforzó su búsqueda internacional.