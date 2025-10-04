Qué es el programa WIC de ayuda para mujeres y niños: cómo registrarse para recibir el beneficio antes de Navidad
La iniciativa está destinada a embarazadas o que cuidan a bebés y menores de cinco años
- 3 minutos de lectura'
El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Alimentación y Nutrición de Estados Unidos presentan un programa de apoyo a la salud las mujeres, bebés y niños menores de cinco años (WIC, por sus siglas en inglés). La iniciativa está destinada a familias de bajos ingresos y proporciona información sobre alimentación nutritiva y atención médica.
Cuáles son los requisitos para solicitar el programa WIC en EE.UU.
El programa WIC está disponible en cada estado del territorio norteamericano y está dirigido a mujeres embarazadas, madres primerizas en período de lactancia o que cuidan niños de hasta cinco años. Los servicios que ofrece son alimentos saludables, asesoramiento nutricional, apoyo a la lactancia y referencias de atención médica.
Los requisitos de elegibilidad para acceder al programa WIC son:
- Residir en el estado en el que se solicita el beneficio.
- Ser atendido por un profesional del programa.
- Presentar ingresos iguales o inferiores a los que indica Florida Health. Asimismo, se considera que cumple con este criterio si recibe Medicaid, asistencia alimentaria o asistencia temporal en efectivo (TCA) en la actualidad.
Los intervalos de ingresos establecidos en 2025 en la elegibilidad para acceder al programa de ayuda en la salud a mujeres y niños varían en función del número de miembros del hogar. Por ejemplo:
- Una persona: el límite anual es de 28.953 dólares.
- Dos miembros: de US$39.128.
- Tres personas: de US$49.303.
- Cuatro personas: de US$59.478.
- Cinco miembros: de US$69.653.
- Seis personas: de US$79.828.
- Siete personas: de US$90.003.
- Ocho miembros: de US$100.178.
En este paso, es importante aclarar que el USDA remarcó que un bebé en gestación cuenta como un miembro más del hogar para determinar el intervalo de ingreso.
Cómo aplicar al programa WIC en cada estado
El sitio web del USDA detalló el proceso para registrarse en el programa WIC, una vez se verifique que se cumplen con los requisitos de elegibilidad. Para completarlo, se debe contactar a una oficina local de WIC o al departamento de salud del condado en el que reside el solicitante.
En la comunicación, se agenda una cita con fecha y hora para realizar una certificación. En el encuentro con el personal de atención de WIC, se verifican los ingresos del hogar y el estado médico y nutricional de los peticionarios.
Qué documentos se necesitan para la solicitud de WIC
La documentación que se requiere presentar durante la certificación en la cita para determinar la elegibilidad al programa WIC consta de:
- Una prueba de identidad de cada solicitante: puede ser la identificación estatal, una licencia de conducir, el pasaporte, el certificado de nacimiento, una identificación del empleador o de la institución educativa.
- Una evidencia de residencia: sirven las facturas de servicios públicos o el contrato de alquiler o de hipoteca que verifique el domicilio en el estado donde se realiza la petición.
- Un comprobante de participación en Medicaid: así como en TANF o SNAP, no es un requisito obligatorio, pero se debe incluir si se pertenece.
- Comprobante de ingresos: si no se presenta inscripción a otro programa. Pueden ser los recibos de sueldo más recientes de los miembros del hogar.
