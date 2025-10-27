De Nueva York a Florida: el cruce de Ron DeSantis a Mamdani tras una polémica acción del candidato en Manhattan
El gobernador aprovechó la viralización de un archivo de 2020, en el cual el demócrata hizo un gesto obsceno al monumento de Cristóbal Colón
El legislador y candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, fue criticado luego de que reviviera un viejo posteo de cuando se manifestó en contra de la figura de Cristóbal Colón. Ron DeSantis, gobernador de Florida, se metió en la discusión y reaccionó a la publicación.
El mensaje de DeSantis sobre la postura de Mamdani contra Colón
El gobernador de Florida se refirió directamente a la postura del candidato demócrata y escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Cuando Mamdani retire la estatua de Colón en Manhattan, estaremos felices de exhibirla en Florida”.
La polémica por la estatua de Cristóbal Colón
El intercambio tuvo origen en una serie de críticas hacia Mamdani, quien fue acusado por la Columbus Heritage Coalition —una organización que agrupa a 40 entidades ítalo-estadounidenses— de promover el “odio” contra esa comunidad.
Según informó New York Post, la controversia se desató tras la reaparición de una publicación de 2020, en la que posó frente a una estatua de Cristóbal Colón en Astoria, Queens, y donde levantó el dedo medio y acompañó la imagen con el mensaje “tiren esto abajo”.
En respuesta a ese gesto, Angelo Vivolo, presidente de la coalición, difundió un comunicado en el que denunció que “por ahora debería ser evidente para todas las personas de buena voluntad que los ítalo-estadounidenses no tienen tolerancia hacia el odio”.
Además, cuestionó directamente al candidato al preguntar: “¿Por qué el aspirante demócrata a la alcaldía nos odia a nosotros y a nuestra herencia?”.
De acuerdo con New York Post, la organización acusó al dirigente de insistir en su “derecho a odiar” y de exigir que quienes disienten de su postura se sometan a “su visión de quiénes somos”.
Las acusaciones de la comunidad ítalo-estadounidense contra Mamdani por la estatua de Colón
La Columbus Heritage Coalition expresó su indignación frente a lo que consideró una retórica divisiva. Según el comunicado citado por el medio neoyorquino, Mamdani “apoya la destrucción de monumentos que celebran los logros singulares de Cristóbal Colón” y respalda “la eliminación del Día de Colón, una festividad nacional de larga data”.
Vivolo agregó que “estos son símbolos con un profundo significado para muchos, especialmente dentro de la comunidad ítalo-estadounidense”. Además, advirtió que el discurso del candidato “amenaza con profundizar las fracturas en nuestra ciudad en un momento en que la unidad y el liderazgo pragmático son desesperadamente necesarios”.
Entre los reclamos principales, la coalición exigió al político que “abandone el odio, retire sus declaraciones ofensivas y busque un acercamiento con todos los sectores”. También alertó que, si no lo hace, “los ítalo-estadounidenses y los votantes informados verán los peligros de una administración Mamdani y apoyarán a un candidato comprometido con los valores compartidos y las soluciones prácticas”.
New York Post recordó que Mamdani, quien lidera las encuestas para las elecciones generales del 4 de noviembre, también fue criticado por su respaldo al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel. Según el mismo artículo, el político se negó a condenar la consigna “globalizar la intifada”, que algunos interpretan como un llamado a la violencia contra la comunidad judía.
