¿Mamdani o Mandami? Por qué es tan difícil pronunciar el nombre del candidato a la alcaldía de Nueva York

El pasado 22 de octubre culminó la temporada de debates por la alcaldía de Nueva York. En esa temporada, el exgobernador Andrew Cuomo se ha destacado pronunciar de manera distinta el nombre de Zohran Mamdani, lo que generó dudas en torno a la dicción correcta de su apellido.

Cómo se pronuncia el nombre de Zohran Mamdani

Durante el debate de las elecciones primarias demócratas por la alcaldía, el candidato demócrata recitó cómo se debía decir su apellido: hacer el énfasis entre las dos “M” de Mamdani. “Mi nombre es Mamdani: M-A-M-D-A-N-I y deberían aprender como se dice”, le dijo el congresista a Cuomo.

¿Mamdani o Mandami? Por qué es tan difícil pronunciar el nombre el candidato a las elecciones de Nueva York

Al ser consultado sobre la pronunciación incorrecta de su nombre, detalló que eran comunes en su infancia tras ser un apellido de origen extranjero. “Pasó bastante”, expresó en diálogo con The New York Times. “Pero, francamente, no envidio a nadie que lo intente y se equivoque. El esfuerzo lo es todo para mí”.

El demócrata sostiene que su apellido es bastante fonético y que algunas personas como Andrew Cuomo o el presidente Donald Trump lo decían de forma incorrecta de forma intencional. “Aquellos que se esfuerzan por pronunciarlo mal, eso no es un error, es un mensaje”, sostuvo.

“Andrew Cuomo nunca se resiste a nombres como John Catsimatidis”, agregó el candidato en referencia al multimillonario griego. “Pero, por alguna razón, Mamdani es demasiado difícil. Es una cuestión de prejuicios”.

Por qué es difícil pronunciar “Mamdani”, según los expertos

En diálogo con el medio citado, algunos expertos de lingüística sostienen que tanto el nombre como el apellido del candidato cuenta con arreglos de letras y sonidos de vocales que no son comunes en el inglés, lo que dificultad su pronunciación en Estados Unidos.

Tanto el nombre como el apellido de Mamdani presentan arreglos de letras que no son comunes en el inglés Reuters

“Los idiomas difieren entre sí en cuanto a qué secuencias de sonidos son frecuentes o incluso posibles de pronunciar, y también difieren en cuanto a qué grafías o letras se asocian con qué pronunciaciones”, explica Gillian Gallagher, profesora de lingüística en la Universidad de Nueva York.

A partir de este punto, Gallagher sostiene que en inglés existen más palabras que contienen la secuencia “nd” que aquellas con “md”. Por esta razón, las personas tienden a transformar la segunda “M” del apellido Mamdani en una “N”.

“Mamdani tiene una ‘M’ al lado de una ‘D’, y eso es difícil para los angloparlantes. Nuestras lenguas simplemente no están acostumbradas a producir esa secuencia específica de sonidos”, destacó la profesora Laurel MacKenzie, codirectora del Laboratorio de Sociolingüística de la Universidad de Nueva York.

Otro sonido presente tanto en el nombre como el apellido del demócrata es el “Ahn”. Al pronunciar Zohran, suele escucharse un “ZOH-ANNE” debido a la diferencia de pronunciación de las vocales en comparación con el inglés.

“Se trata de alguien que habla principalmente inglés y apenas está adoptando las vocales del inglés estadounidenses”, sostuvo Suzanne van der Feest, profesora asociada de investigación del Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en diálogo con The New York Times.