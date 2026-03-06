Venezuela vs. Países Bajos: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU., hoy

Venezuela inicia su camino en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) frente a Países Bajos, en uno de los primeros platos fuertes de la fase de grupos en Miami. El partido se disputará este viernes 6 de marzo, a las 12.00 de mediodía, horario del Este de Estados Unidos, en el LoanDepot Park, casa de los Marlins.​

Hora, canal y sede del debut venezolano

Según el calendario oficial del torneo, el encuentro será transmitido en vivo para todo Estados Unidos a través de Tubi, la plataforma gratuita que forma parte del paquete de FOX Sports.

a través de Tubi, la plataforma gratuita que forma parte del paquete de FOX Sports. Será el compromiso central del mediodía en una jornada que también incluye los estrenos de Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana y Brasil–Estados Unidos.

Clásico Mundial de Béisbol 2026

Cómo seguir el partido desde Estados Unidos

Además de la transmisión por Tubi, el juego contará con cobertura en tiempo real en el portal oficial de MLB, con marcadores, estadísticas y análisis posteriores.

El paquete televisivo del torneo para el mercado estadounidense combina FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, la aplicación de FOX Sports y Tubi, con los 47 partidos disponibles en vivo o en FOX One y Beisbol Play.

Para la numerosa comunidad venezolana radicada en el sur de Florida, el horario del mediodía favorece la presencia en el estadio y anticipa un ambiente que, en la práctica, se parecerá más a una localía que a un terreno neutral.​

El encuentro entre Venezuela y Dominicana es uno de los más esperados del Clásico Mundial de Beisbol 2026 (Archivo/WBC)

WBC: un estreno que mide el techo de Venezuela

Venezuela llega a 2026 con la obligación de dar un paso más respecto de 2023, cuando quedó eliminada en cuartos de final ante Estados Unidos pese a una fase de grupos perfecta.

El plantel que conduce Omar López vuelve a presentarse con una nómina cargada de figuras de Grandes Ligas , encabezadas por Ronald Acuña Jr., Luis Arráez y Salvador Pérez, entre otros.​

, encabezadas por Ronald Acuña Jr., Luis Arráez y Salvador Pérez, entre otros.​ Países Bajos, en tanto, se ha ganado un lugar entre las selecciones más competitivas del torneo, apoyado en una base de peloteros de origen caribeño y experiencia en citas internacionales.

En un grupo que también incluye a Israel, Nicaragua y República Dominicana. Empezar con el pie derecho ante un rival directo puede marcar el tono del resto de la campaña venezolana en Miami.

Calendario de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

6 de marzo, 12.00 p.m.: Países Bajos vs. Venezuela , Tubi.

, Tubi. 7 de marzo, 7.00 p.m.: Israel vs. Venezuela , FS2.

, FS2. 9 de marzo, 7.00 p.m.: Venezuela vs. Nicaragua , FS2.

, FS2. 11 de marzo, 8.00 p.m.: República Dominicana vs. Venezuela, FS1.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.