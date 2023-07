De qué murió Paul Reubens, conocido por su papel de Pee-wee Herman

escuchar

Paul Reubens, el actor mejor conocido por darle vida a Pee-wee Herman, murió el domingo por la noche a los 70 años. Su fallecimiento fue confirmado el lunes en una publicación de su representante Kelly Bush Novak, quien dijo que había “luchado en privado contra el cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característicos”.

Hasta antes de este anuncio, no se sabía que Reubens tenía un diagnóstico de cáncer. El comunicado incluía una declaración en la que el actor explicaba por qué había decidido mantener su estado de salud en secreto. “Por favor, acepten mis disculpas por no hacer público lo que he estado afrontando en los últimos seis años”, se lee en un mensaje publicado tras su muerte: “Siempre he sentido un enorme cariño y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he querido mucho y disfruté hacer arte para ustedes”.

La publicación con la que se dio a conocer la muerte de Paul Reubens, conocido por su papel de Pee-wee Herman Pee-wee Herman/Instagram

Posteriormente, se comunicó la noticia del deceso: “Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, cómico, escritor y productor estadounidense cuyo querido personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, capricho y creencia en la importancia de la bondad”, describe el pie de la foto. “Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo apreciado y un hombre de notable carácter y generosidad de espíritu.”

La trayectoria de Paul Reubens y cómo se volvió Pee-wee Herman

Reubens, cuyo alter-ego infantil Pee-wee Herman se volvió una sensación en los 80, comenzó su carrera en la década de 1970, luego de que se unió a la compañía de comedia Groundlings de Los Ángeles como cómico de improvisación y actor de teatro. El estrellato llegó en la década siguiente, al lanzar The Pee-wee Herman Show, una producción teatral que se centraba en un personaje ficticio. El espectáculo duró meses con entradas agotadas y tuvo un especial de HBO. Además, el éxito llevó a Reubens a conseguir un programa en la cadena CBS los sábados por la mañana: Pee-wee’s Playhouse, emitido de 1986 a 1991.

En 1985, rememora Variety, Reubens se asoció con Tim Burton para darle vida a La gran aventura de Pee-wee, que fue un éxito. Tres años más tarde, ahora dirigida por Randal Kleiser, se estrenó: Big Top Pee-wee.

Paul Reubens, en su personaje de Pee-wee Herman, posa en el escenario tras una representación de "The Pee-wee Herman Show" en Broadway, Nueva York Charles Sykes - FR170266 AP

Después del éxito del personaje, su imagen se vio empañada en 1991, cuando detuvieron a Reubens por exhibicionismo en un cine para adultos de Sarasota, Florida. Desde entonces, el actor comenzó a tener apariciones como él mismo. En 2004 lo condenaron a tres años de libertad condicional luego de que se declaró culpable de un delito menor de obscenidad por tener fotografías de menores en conducta sexual. Fue hasta 2010 que retomó el personaje, al hacer The Pee-wee Herman Show en Broadway. En 2016, Reubens protagonizó en Netflix Pee-wee’s Big Holiday.

Previo a su muerte, la estrella desarrollaba dos proyectos de Pee-wee Herman, uno era una comedia negra: The Pee-wee Herman Story, y el otro un film familiar de aventuras: Pee-wee’s Playhouse: The Movie, según describe el medio citado. Asimismo, sus créditos en televisión incluyeron apariciones en 30 Rock (2006), The Blacklist (2013) y Gotham (2014).

